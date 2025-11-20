Palermo si prepara a celebrare la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne con un importante appuntamento artistico e solidale.
Lunedì 24 novembre 2025, alle 20:30, il Teatro Politeama ospiterà un gala musicale benefico promosso e prodotto da Sikania Eventi ETS, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere e sostenere chi vive situazioni di fragilità. A condurre la serata sarà Maria Corso, mentre gli arrangiamenti musicali saranno curati dalla TREEPHASE BAND, garanzia di qualità e ricercatezza artistica.
Sul palco si alterneranno alcuni tra i più apprezzati interpreti del panorama musicale italiano e siciliano:
- Daria Biancardi,
- Gatto Panceri,
- Aida Satta Flores,
- Sinera.
Un cast d’eccezione per una serata in cui musica, testimonianze e impegno civile si uniranno in un unico messaggio: dire basta alla violenza sulle donne. Il biglietto d’ingresso ha un costo simbolico di 10 euro. L’intero ricavato sarà devoluto a Perla Rosa, associazione che offre supporto a persone e famiglie in difficoltà, con particolare attenzione alle vittime di violenza.
Per informazioni e prenotazioni: 320 813 9993 (Fabio Comandè).
«La cultura e l’arte hanno il potere di creare consapevolezza e comunità», dichiarano gli organizzatori. «Questo evento vuole essere un abbraccio collettivo rivolto a chi ogni giorno trova il coraggio di rompere il silenzio».
