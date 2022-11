Venerdì 25 novembre

Una panchina rossa contro la violenza sulle donne. In occasione della giornata, venerdì 25 novembre, al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo sarà installata una panchina rossa, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. Un simbolo un impegno quotidiano finalizzato ad aiutare le donne a uscire da situazioni di abuso e costrizione e al contempo a costruire un percorso di sensibilizzazione.

Un’iniziativa, questa, fortemente voluta dalla direzione dell’azienda ospedaliera universitaria, che dal 2005 è partner della rete contro la violenza alle donne, e il cui reparto di ostetricia e ginecologia, diretto dal professore Roberto Venezia, è centro di riferimento per i casi di violenza sessuale.

L’inaugurazione della panchina

La panchina sarà inaugurata nell’ambito del convegno “La violenza sessuale: integrazione di competenze per un intervento efficace” che si terrà presso l’aula Maneschi del dipartimento di ginecologia del Paolo Giaccone con inizio alle 8.

Nel corso dell’iniziativa, di cui sono responsabili scientifici la professoressa Antonina Argo e il professore Venezia, saranno presentati tutti i dati sui casi di violenza giunti al Paolo Giaccone e le proposte operative per contenere il fenomeno.

Quest’anno gli accessi al pronto soccorso ginecologico da parte di donne vittime di violenze sono stati 24, un dato che rappresenta solo il 10 per cento dei casi di violenza. Delle 24 pazienti tre erano minorenni.

Il programma

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Alle 8, registrazione; alle 08.30 inizio lavori Saluti delle Autorità

Professore Massimo Midiri, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Palermo; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo

Prefettura di Palermo

Leopoldo Laricchia, questore di Palermo Comando Provinciale Carabinieri

Giovanna Volo, assessorato alla Salute

Ingegnere Alessandro Caltagirone, commissario straordinario AOUP “P. Giaccone Palermo”. Gaetano Cimò, direttore sanitario AOUP “P. Giaccone Palermo”

Silvana Muscarella, Ordine dei Medici di Palermo

Nuccia Albano, assessorato alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro assessore Rosalia Pennino, assessorato Attività Sociali Comune di Palermo

Marcello Ciaccio, presidente della Scuola di Medicina Università degli Studi di Palermo

Vito Chiantara, direttore Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia Università degli Studi di Palermo; Antonio Carroccio, direttore dipartimento Promise Università degli Studi di Palermo

Francesco Vitale, Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Oncologia e Sanità Pubblica Università degli Studi di Palermo

Adriana Cordova, Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Chirurgico Università degli Studi di Palermo

I sessione ore 09.30 – Dal riconoscimento all’attivazione della rete

Modera: Renato Venezia

9.30 Introduzione ai lavori – Avvocato. Elvira Rotigliano Presidente “Le Onde Onlus”

9.40 La Gestione della vittima di violenza in PS e attivazione della rete di supporto: l’integrazione delle competenze – Prof.ssa Argo Antonina, Direttore UOS Medicina Legale AUOP “P. Giaccone Palermo”

9.50 La visita medico legale e la catena di custodia dei reperti – Prof.ssa Zerbo Stefania, UOS Medicina Legale AOUP “P. Giaccone Palermo”

10 Il ruolo dello specialista Ginecologo – Prof. Venezia Renato, Direttore UOC Ginecologia e Ostetrica, AOUP “P. Giaccone Palermo”

10.10 Il ruolo dell’Ostetrica/o – Dott. Elio Lo Presti, Direttore Didattico Corso di Laurea in Ostetricia

10.20 Le indagini di area microbiologica – Prof. Giovanni Giammanco, Responsabile UOC Microbiologia e Virologia e Dott.ssa Cinzia Calà, Dirigente Sanitario UOC Microbiologia e Virologia AOUP

10.30 Le indagini di laboratorio – Dott.ssa Francesca di Gaudio, CRC, Ospedali Riuniti, Villa Sofia Cervello 10:40 Il supporto psicologico – Dott.ssa Adriana Piampiano, Psicoterapeuta e socia de “Le Onde Onlus”

II Sessione – Dalla denuncia al processo penale

Modera Antonina Argo

10.50 Le indagini giudiziarie – Ispettore Superiore Claudia Cogoni IV Sez. Squadra Mobile

11 Il ruolo delle forze dell’Ordine – Tenente Simona De Frenza, Ufficiale addetto alla Sezione Sanità del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”

11.10 Il processo penale – Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Dott.ssa Laura Vaccaro

Coffee break 11:20

III sessione

11.45– Tavola rotonda: La rete antiviolenza: esperienze concrete a confronto

Modera: Dott.ssa Tiziana Lenzo, addetto stampa AOUP “P. Giaccone Palermo” Intervengono:

Dott.ssa Daniela Segreto, Dirigente Responsabile Ufficio comunicazione Assessorato della Salute della Regione Sicilia

Dott.ssa Natalia Re, Ambasciatrice della “Gentilezza” per Sicilia e Calabria Dott.ssa Elvira Rotigliano, Presidente “Le Onde Onlus”

Dott.ssa Laura Vaccaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Dott. Luigi Aprea, Direttore Sanitario di Presidio AOUP “P. Giaccone Palermo”

Dott. Minnella Vicenzo, Direttore PS Ostetrico AOUP “P. Giaccone Palermo”

Dott.ssa Barbara Ciardelli, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) AUOP “P. Giaccone Palermo”

Dott. Roberto Gueli, Presidente Ordine dei Giornalisti di Sicilia

Ostetriche U.O. Ginecologia e Ostetricia AOUP “P. Giaccone Palermo”, Dott.ssa Maria Rosa Epifania, Dott.ssa Maria Giordano

Studenti Scuola di Medicina e Chirurgia, Martina Genduso

Conclusioni

13.40 La rete antiviolenza: L’AUOP P. Giaccone quale struttura di riferimento e la procedura aziendale – Prof.ssa Argo e Prof. Venezia

Compilazione questionari ECM – conclusione 14.30

Sede: AOUP P. Giaccone Palermo – Aula Ginecologia presso Clinica Ostetrica – Via Alfonso Giordano, 3 Palermo Per le iscrizioni: inviare la scheda di iscrizione all’indirizzo eventocongressuale@gmail.com.