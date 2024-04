Iniziativa organizzata dal Comune di Palermo per domenica 7 aprile

Anche per il 2024 Comune di Palermo e Associazione Nazionale Parlautismo ospiteranno le celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Autismo, in programma domenica 7 aprile alle 18 al Teatro Politeama. Esibizioni e performance straordinarie sul palco, che scuole paritarie, scuole pubbliche, associazioni ed enti dedicati hanno preparato per tutto l’anno in funzione dell’evento.

Le parole dell’assessore Rosi Pennino

“Dallo scorso anno l’Amministrazione comunale ha fatto sua, con delibera di giunta, la manifestazione in collaborazione con l’Associazione Nazionale Parlautismo, un momento di condivisione, importanti novità sul piano dei servizi e di emozionante spettacolo – spiega l’assessore alle Attività Sociali, Rosi Pennino –. Nonostante i traguardi raggiunti, come l’eliminazione della revisione sui soggetti autistici, o ancora la spesa dello 0,3% dell’Asp dedicato alla costruzione di servizi, e oltre all’azzeramento della lista dei piani individuali come a Palermo, c’è ancora tanto da fare”.

Sono quasi 5 mila le persone autistiche di Palermo e provincia, secondo i dati U.O.C. Disturbi dello Spettro Autistico dell’Asp, di cui circa 3.800 gli scolarizzati. Dati che attestano, dunque, a circa mille le persone con spettro autistico tra minori di 3 anni e adulti.

“Uno dei temi caldi deve essere, però, la revisione della legge sul ‘dopo di noi’, che così com’è non consente immediatezza nella spesa e non tutela i gravi. Inoltre – conclude Pennino – occorre inserire stabilmente all’interno della dotazione organica della scuola la figura dell’assistente all’autonomia ed alla comunicazione”.

Lagalla, “Momento significativo”

“Si rinnova anche quest’anno l’impegno dell’amministrazione comunale nell’organizzazione della Giornata mondiale dell’Autismo, un appuntamento che il Comune, dallo scorso anno, ha deciso di istituzionalizzare. Si tratta di un significativo momento, oltre che di spettacolo, di incontro e confronto e rappresenta anche l’occasione per fare il punto su quanto questa amministrazione, in particolare grazie all’impegno dell’assessorato alle Attività sociali, sta mettendo in campo a sostegno dei soggetti con spettro autistico e, in generale, con disabilità. Siamo riusciti a riaccendere i riflettori e a dare un impulso alle attività per la disabilità e l’obiettivo è di proseguire su questa strada per migliorare il livello dei servizi”, afferma il sindaco Roberto Lagalla.

L’evento, aperto a tutti e condotto da Anna Cane e Licia Raimondi con la supervisione del direttore artistico Giuseppe Di Michele, vedrà inoltre la partecipazione di artisti amatissimi dal pubblico come Giovanni Cangialosi, i Badaboom ed Emanuele Scelta.