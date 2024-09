In occasione della “Giornata Mondiale del Cuore”, che si celebra il 29 settembre di ogni anno, l’associazione di promozione sociale “Movimento per la salute dei giovani” organizza screening cardiologici gratuiti per adulti e bambini. L’appuntamento è a Palermo il 28 settembre 2024 presso il centro commerciale La Torre in via Assoro 25.

La giornata dedicata al cuore

La giornata è dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla promozione di uno stile di vita più sano ed è patrocinata dall’Ordine dei medici di Palermo presieduto da Toti Amato e dall’Ordine degli infermieri (Opi) guidato da Antonino Amato. Durante l’evento saranno organizzate diverse attività educative pensate per coinvolgere persone di tutte le età: dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 saranno offerti screening cardiologici per monitorare la salute del cuore, disponibili fino a esaurimento posti; dalle 10 alle 12 saranno invece proposte attività ludiche pensate per i più piccoli per coinvolgerli in giochi educativi legati alla salute.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17, si terranno sessioni informative su come effettuare correttamente il primo soccorso e la disostruzione delle prime vie aeree, fondamentali per gestire situazioni di emergenza.

Gli screening sono a disposizione di tutti previa prenotazione al numero 091.221213.

Istituita dalla World Heart Federation

Ogni anno, il 29 settembre, si celebra la Giornata Mondiale del Cuore, istituita dalla World Heart Federation per sensibilizzare i cittadini di tutto il mondo e di ogni età sull’importanza della prevenzione cardiovascolare. Così si legge, infatti, nella pagina di lancio della World Heart Federation: “Facendo solo alcuni piccoli cambiamenti alla nostra vita, tutti noi possiamo vivere più a lungo con un cuore sano. Basta che facciamo una semplice promessa al nostro cuore. La Giornata Mondiale del Cuore ci offre l’opportunità per fare questa promessa. Come persone, la promessa di diventare più attivi, dire no al fumo e mangiare in modo più sano. Come professionisti della salute, la promessa di salvare più vite con la prevenzione. Come legislatori e politici, la promessa di implementare un piano d’azione più efficace per la prevenzione delle malattie cardiovascolari non trasmissibili. Una semplice promessa, per il mio cuore, per il tuo, per tutti i nostri cuori”.