nasce la serieteatro con Arrampicati sugli spettri

La Giornata mondiale del teatro si celebra il 27 marzo

BlogSicilia coglie l’occasione per sperimentare una formula inedita e innovativa

La prima serieteatro è “Arrampicati sugli spettri” la commedia di Ernesto Maria Ponte scritta con Salvo Rinaudo

E’ la giornata mondiale del teatro ma i teatri sono ancora chiusi in Italia a causa dell’emergenza Covid19. E se gli spettatori non possono assistere alle rappresentazioni teatrali, blogsicilia ha deciso che è il teatro a dover andare a casa loro.

Abbiamo trovato allora un bravo artista generoso e disponibile e desideroso di mettersi in gioco, Ernesto Maria Ponte, uno sponsor curioso e visionario come GiBiauto di Palermo e il team tecnico di Blogsicilia pronto a sperimentare una nuova formula di comunicazione ed intrattenimento. Ecco così che è nata la “Serieteatro”: una vera e propria serie in cui la commedia è divisa in 12 atti brevi della durata variabile tra i 9 e 13 minuti. Il mezzo di trasmissione è Facebook.

Non potete venire al teatro? Beh, noi ve lo portiamo a casa con la serieteatro “Arrampicati sugli spettri”. Una… Pubblicato da BlogSicilia su Sabato 27 marzo 2021

La commedia si intitola “Arrampicati sugli spettri” è verrà trasmessa sulla home page del giornale e in questa pagina il 27 marzo a partire dalle ore 21.

La genesi di “Arrampicati sugli spettri” e della serie teatrale

La commedia è stata scritta da Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo, che hanno alle spalle una collaborazione decennale. A raccontare la genesi dell’idea della serie teatrale è proprio Ponte: “Oggi – osserva – si cerca una interazione tra il web ed il teatro. Molti attori si sono riversati sul web che ha dato popolarità a tanti giovani artisti, mi piace citare a tal proposito I Soldi Spicci e I Sansoni. L’idea, direi del tutto innovativa, mia e di BlogSicilia, è stata quella di proporre il teatro a puntate al posto dell’intera commedia che dura un’ora e quaranta minuti e che potrebbe risultare ‘pesante’. Saranno dodici ‘pillole’ teatrali da dieci minuti ciascuna.

Non potete venire al teatro? Beh, noi ve lo portiamo a casa!”.

Il successo della commedia

“Arrampicati sugli spettri” è andata in scena al teatro Jolly di Palermo, con quindici repliche e con grande successo di pubblico, prima del lockdown dello scorso anno.

“E’ una commedia molto divertente – aggiunge Ponte – nella quale ci prendiamo gioco della vita e della morte. Raccontiamo la storia di una casa infestata di fantasmi, sulla quale incombe una maledizione. Fatti narrati artisticamente in modo molto ironico, con dei ‘passaggi’ tra i vivi e i morti. Un gioco ben collaudato nel teatro e nel cinema e nel quale ho voluto sperimentarmi con un esito assolutamente positivo”.

Il cast

E’ un cast d’eccezione quello che accompagna Ernesto Maria Ponte, che cura anche la regia della commedia. Sul palcoscenico infatti troviamo la brava attrice Clelia Cucco, che è anche assistente alla regia, Rossella Leone, Tiziana Martilotti, Roberto Spicuzza e il giovane Mattia Macaluso.

Il futuro del teatro

L’idea di portare “Arrampicati sugli spettri” sul web è un esperimento che certamente i nostri lettori ma non solo sapranno apprezzare soprattutto in questo momento che ha cambiato anche il modo di fare arte ma non l’impegno degli artisti. A tal proposito Ponte fa una precisa riflessione: “I teatri sono chiusi per ovvie ragioni, ma io protesto solo quando si sottovaluta la laboriosità e professionalità di chi fa questo mestiere. Facciamo intrattenimento, è vero, ma siamo professionisti dell’intrattenimento. Qualcuno ci considera ‘svago’, forse sottovalutandoci. A me la parola svago non disturba, io amo sapere che la gente viene in teatro a svagarsi. Come mi ha insegnato il mio maestro Gigi Proietti, il divertimento non è solo nella risata del pubblico ma nel piacere per l’artista di fare e portare in scena. Noi artisti chiediamo a gran voce di riaprire i teatri, ma bisogna chiedersi quale sarebbe la risposta del pubblico. E’ chi ci governa che deve prendersi cura dei comparti in maggiore sofferenza, tra i quali quello dello spettacolo. La vera ripartenza si avrà solo quando ci daranno garanzie e sicurezza”.

Appuntamento dunque su BlogSicilia il 27 marzo alle 21. Non mancate.