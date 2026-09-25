L'appuntamento

Le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Turismo 2026 si chiudono domenica a Palermo con la presentazione della cartolina celebrativa e del Manifesto della Civiltà del Viaggio, offerti in omaggio a tutti i partecipanti. È l’ultimo atto di un weekend dedicato alle nuove professioni del turismo, alla formazione internazionale e all’intelligenza artificiale, giunto alla nona edizione e organizzato da Logos Comunicazione e Immagine.

Come è strutturato il weekend

L’appuntamento si è aperto venerdì 25 settembre con una preview all’Università degli Studi di Palermo, dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale, tecnologia, formazione internazionale e nuove professioni del turismo.

Da sabato 26 le celebrazioni entrano nella fase centrale al Marina Convention Center del Molo Trapezoidale, con quattro panel che vanno da “Agenda digitale e Intelligenza Artificiale per ridisegnare il turismo” a “I territori della Sicilia, la Sicilia dei territori”. Al confronto partecipano rappresentanti delle istituzioni, imprenditori del turismo ed esperti della comunicazione.

Dopo i saluti di apertura del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dell’assessora al Turismo della Regione Siciliana Elvira Amata, dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino e dell’assessore al Turismo del Comune di Palermo Alessandro Anello, interviene il sottosegretario di Stato alla Cultura Giampiero Cannella, con un talk sul ruolo del patrimonio culturale nella promozione del turismo in Italia.

La giornata conclusiva

Domenica, dalle 9 alle 13, è in programma la sessione “Nonostante il digitale, Domenica è sempre Domenica”, che riscopre il valore del viaggio attraverso storie, luoghi ed esperienze raccontate da protagonisti dello spettacolo, della cultura e dei social. In apertura, la presentazione della cartolina celebrativa e del Manifesto della Civiltà del Viaggio.

Cosa dice l’organizzatore

Sul senso dell’iniziativa è intervenuto Toti Piscopo, direttore di Logos: “Vogliamo celebrare la Giornata Mondiale del Turismo perché crediamo che esso possa generare valore concreto per il territorio, mettendo al centro cultura, persone, comunità e sostenibilità. La scelta di dedicare un intero weekend a questa ricorrenza nasce dalla volontà di trasformare i princípi in esperienze e azioni reali. In questa prospettiva si inserisce anche ETIC, l’inedita piattaforma digitale che rappresenta il modo di fare di Logos: fare di più e dire di meno, costruendo connessioni, promuovendo buone pratiche e creando opportunità concrete per un turismo più responsabile e partecipato. Palermo e la Sicilia diventano così non soltanto lo scenario della Giornata Mondiale del Turismo, ma un laboratorio vivo nel quale dimostrare che il turismo può essere uno strumento concreto di crescita, innovazione e valorizzazione del territorio”.