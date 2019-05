il 2 giugno

La Sicilia protagonista della “Giornata nazionale delle Pro Loco” che si celebra domenica 2 giugno. Sono 120 gli eventi organizzati dalle associazioni di promozione turistica isolane e concentrati in un solo giorno.

Un traguardo straordinario che è testimonianza della intensa e quotidiana attività compiuta dalle Pro Loco siciliane a supporto dei territori.

“Uno sforzo organizzativo che vuol essere anche un segnale forte e chiaro per sottolineare il valore dell’attività svolta da centinaia di volontari a quelle istituzioni che continuano ad ignorare le nostre istanze, con in testa la Regione Siciliana”, afferma il presidente dell’Unione Nazionale delle Pro Loco e del comitato Sicilia dell’Unpli, Antonino La Spina.

Volontari che si spendono, quotidianamente, per accogliere e informare turisti anche in alcuni infopoint cogestiti insieme alla Regione (si veda l’infopoint di Acireale); animare centri e comunità; valorizzare i prodotti tipici e ricette della tradizione.

“Le Pro Loco costituiscono un punto di riferimento delle comunità locali, svolgendo quotidianamente funzioni di promozione turistica, animazione territoriale, valorizzazione dei territori e salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che ogni centro custodisce” prosegue La Spina.

“Dalla piccola iniziativa, al mega evento i volontari delle Pro Loco sono sempre in prima fila quando si tratta di far scoprire e apprezzare i “tesori” dei territori, siano essi legati alla cultura eno-gastronomica, alla riscoperta di antiche tradizioni, al recupero del dialetto, assicurando un importante ritorno per i centri interessati”. In Sicilia gli eventi interessano tutte e nove le province, un cartellone che tocca tutti i temi cari alle Pro Loco. Degustazioni di prodotti tipici, mostre fotografiche, itinerari alla scoperta dei territori, appuntamenti per la promozione dei dialetti e delle lingue locali, manifestazioni e rievocazioni legate alle tradizioni locali; ed ancora convegni, rappresentazioni teatrali, giochi di strada e iniziative avviate con il coinvolgimento di scuole e altre associazioni.

Di seguito l’elenco degli eventi, diviso per provincia.

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Aragona: Ti racconto Aragona

Caltabellotta: A Tempo di Triokala

Casteltermini: Festa della santa croce – Sagra del Tataratà

Castrofilippo: Passeggiata tra gli Antichi Mulini ad Acqua di Castrofilippo

Città di Cianciana: Benvenuta primavera – IV edizione

Herbessus – Grotte: Alla scoperta del nostro territorio. Dalla Torre del Palo a monte Pernice

Licata: Mostra fotografica sui carretti siciliani

Montevago: Montevago in bici

Porto Empedocle: ”Vista su Vigata”, Presentazione del libro di Caldarera

San Biagio Platani: ”Open Day” museo degli archi di Pasqua

San Giovanni Gemini: Giochi in piazza

Santa Margherita di Belice: “Camminata lungo il viale La Passeggiata – Ricordi di Tomasi di Lampedusa”

Santo Stefano Quisquina: Trekking fotografico nel bosco del Quisquina

Terra di Burgio: Tra sapori d’arte

Joppolo Giancaxio: Mangia e Passià – piccolo festival cibo di strada

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Acquaviva Platatani: Passeggiata ecologica

Bompensiere: Pro loco in festa 2019

Caltanissetta: Giornata Nazionale delle Pro Loco

Campofranco: 1° Trofeo podistico ” MEMORIAL BEATO PINO PUGLISI ” Campofranco

Mazzarino: 2° giornata “Proloco in bici”

Montedoro: Passeggiata per le “trazzere” di Montedoro

Mussomeli: Informati sul territorio

Resuttano: Riscopriamo Resuttano!

San Cataldo: Dalla polis alla Repubblica… 2500 anni.. Passeggiata nella storia / Degustazione prodotti tipici locali

Santa Caterina Villarmosa: Riscoprire la natura camminando

Sommatino: La Pro Loco in festa – Fashion Day

Serradifalco: Visita monumentale e beni culturali

Sutera: Raccontando Sutera tra proverbi e filastrocche

Vallelunga Pratameno: “Camminare è e Vivere”

Villalba: Passeggiata ecologica

PROVINCIA DI CATANIA

Aci Castello: Alla scoperta di Jean Calogero

Adrano: Pranzo solidale per i poveri

Belpasso: Salinelle, soleil levant – Brindisi al tramonto

Biancavilla: FESTA DEL POP E DEL FUMETTO – Giornata dedicata al Maestro Giuseppe Coco

Bronte: Trekking nelle “Terre dei Nelson” tra natura, colori e sapori…

Calatabiano: PuliAMO San Marco

Castel di Judica: Passeggiata nei percorsi archeologici e nella natura circostante

Castiglione di Sicilia: Escursione sull’Etna – Gole alcantara

Fiumefreddo di Sicilia: Torre rossa ”Open Day”

Giarre: Esposizione Ferrari Day; 2^ ed. palio delle botti; Spettacolo musicale

Linguaglossa: Giro con la carrozza nel centro storico – vendita dolce tipico – attività creativa per bambini

Maletto: Escursione e giro nel paese

Maniace: Trekking nelle “Terre dei Nelson” tra natura, colori e sapori…

Mascali: Festa dell’aquilone in TOUR

Mascalucia: Squarci di fotografia – Esposizione e premiazione in piazza Umberto I Degustazione di prodotti tipici del luogo

Militello Val di Catania: What_The_Funk

Milo: Escursione per i Soci Presso Monte Fontane; Caccia al tesoro per i Bambini con animazione

Mirabella Imbaccari: Mettiamoci in mostra

Motta Sant’Anastasia: RiscopriAMO Motta Sant’Anastasia

Piedimonte Etneo: Escursione ai Monti Sartorius

Paternò: Visita museo multimediale e castello

Pedara: Festa della granita

Ragalna: Visita palmento

Raddusa: Apertura museo del grano; Expo’ enogastronomico di prodotti tipici a km 0

Ramacca: L’isolakecè – visite guidate

Randazzo: Visita al Museo e Passeggiata per le vie del Centro Storico

Riposto: Apertura Cripta Santuario Madonna della Sacra Lettera

San Michele di Ganzaria: Escursione sulla montagna Ganzaria

San Cono: Visita guidata del centro storico

San Pietro Clarenza: I giochi di una volta

Sant’Alfio: Sant’Alfio: tra natura e cultura

Santa Venerina: Visita alla distilleria Giuffrida

Scordia: Mostra Fotografica su Scordia; Serata “Ballando sotto le stelle” musica, balli di gruppo, animazione con la partecipazione degli anziani.

Trecastagni: Viaggio per le Antiche vie del Paese – Attività ludica in piazza

Valverde: Visita museo delle conchiglie

Viagrande: Street Art

Zafferana Etnea: Un viaggio con noi nella cultura

PROVINCIA DI ENNA

Assoro: Day Deuche 2019

Calascibetta: STORIA E SAPORI un viaggio per la vista e per il gusto

Catenanuova: La Pro Loco in festa

Enna: Luci fra le ombre: suggestioni nella Settimana Santa Ennese; Il Dialetto: connessione fra passato e futuro

Nicosia: Mestieri Antichi a Nicosia

Nissoria: Visita alla “Rocca di Sarro”

Piazza Armerina: Un tuffo nella storia medioevale

Regalbuto: Il quizzone della Pro Loco

Sperlinga: Gran Tour Trekking, Borgo e Bosco

Troina: Estemporanea di Disegno

Valguarnera: Un giorno al museo

PROVINCIA DI MESSINA

Capo Peloro: Una domenica al lago

Castroreale: Mostre Artigianali ed Enogastronomiche; Premiazione concorso letterario “Artemisia”; intrattenimento musicale

Furci Siculo: Festa nazionale delle Pro Loco

Gioiosa Marea: San Giorgio insieme

Gaggi: Mostra fotografica “Arte e Mestieri”

Novara di Sicilia: La Preistoria tra Nebrodi e Peloritani

Raccuja: II edizione del premio di poesia “Poeti in Erba”

Roccalumera: Roccalumera presso antica filanda

San Piero Patti: L’arcobaleno degli aquiloni

Sinagra: II edizione “Nel Giardino delle Favole”

PROVINCIA DI PALERMO

Balestrate: come è la Pro Loco Balestrate

Belmonte Mezzagno: Lo Sport tra scuola e territorio

Capaci: Color Party

Castronovo di Sicilia: Urban tour alla scoperta di castrum e dei suoi tesori / Festa dei bambini

Geraci Siculo: Montagna in fiore

Montelepre: Domenica fra gusto, cultura e musica a Montelepre

Piana degli Albanesi: Alla scoperta di Piana degli Albanesi

Partinico: Partinico in Festa

Petralia Sottana: Gionata della solidarietà con Telethon

Polizzi Generosa: Polizzi Generosa: uno scrigno da scoprire

Roccapalumba: Visita guidata all’Osservatorio Astronomico, Osservazione del Sole

Santa Flavia: Conoscere Solunto

Terrasini: Incontriamoci al museo – ”Alla scoperta del palazzo D’Aumale”

Trabia: Mostra fotografica- Gli abitanti del Calvario

Trappeto: Naturalmente priuledda

PROVINCIA DI RAGUSA

Comiso: Spettacolo al Teatro Greco di Siracusa per assistere ad “ELENA” di Euripide

Ispica: Visita guidata della città di Ispica

Mazzarelli: #conosciAmo il territorio tra arte e storia

Ragusa: Le carte geografiche di Ragusa Antiqua

PROVINCIA DI SIRACUSA

Avola: Proiezioni delle foto del territorio di Avola

Lentini: Percorsi Turistici, Esposizione auto d’epoca, Estemporanea di pittura

Marzamemi: Visita del Borgo

Noto: Mostra fotografica “NOTO COM’ERA” – Cortometraggio “SU E GIU’ PER LE VIE DI NOTO”

Palazzolo Acreide: L’Annunciazione di Antonello da Messina

Siracusa: Un sogno di libertà

PROVINCIA DI TRAPANI

Buseto Palizzolo: Itinerario naturalistico tra antichi bagli

Mazara del Vallo: Itinerario dei vicoli tra mito storia e leggenda

Partanna: “PIACERE, PARTANNA”. Visita guidata presso i beni monumentali; Degustazione dei prodotti tipici locali

Salemi: Visita il borgo di Salemi

Valderice: Un giorno al molino

Vita: Storia, tradizione e folklore: la festa della Madonna di Tagliavia