Appuntamento per l’8 ottobre

Si avvicina la decima edizione della F@mu, la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo che ha come obiettivo quello di rendere accessibili siti culturali alla platea delle famiglie e dei più piccoli grazie ad attività didattiche specifiche.

Appuntamento per quest’anno è domenica prossima 8 ottobre in tutta Italia. In Sicilia le attività – organizzate da Civita Sicilia – si concentreranno a Palermo ed a Giardini Naxos.

Gli appuntanti a Palermo, Galleria d’Arte, Palazzo Branciforte e Villa Zito

A Palermo aderiscono all’iniziativa la Galleria d’Arte Moderna e i due Musei della Fondazione Sicilia, Palazzo Branciforte e Villa Zito con attività rivolte ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Alla Galleria d’Arte Moderna per tutta la giornata, Caccia all’opera, un avventuroso gioco per tutta la famiglia all’interno degli spazi espositivi alla fine del quale i partecipanti si accorgeranno di conoscere artisti, storie e tante curiosità sull’affascinante mondo dell’arte!

Orari: 9.30-18.30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Attività gratuita per i bambini e ingresso gratuito per gli adulti accompagnatori

Info e prenotazioni: +39 335 545 3277 didattica@gampalermo.it

A Palazzo Branciforte Gattopardi astratti! alla scoperta di un prezioso e antico libro, dove leoni e gattopardi si vestono di mantelli e corone per rappresentare le più illustri famiglie del regno!

Ispirati dai bellissimi disegni astratti di Moncada sul soffitto della biblioteca del Palazzo

Orario: 16:30. Durata 45 minuti, su prenotazione.

Costo: attività gratuita per i minori; biglietto di ingresso 3 euro per gli adulti accompagnatori

Info e prenotazioni: +39.091.7657621 (biglietteria) info@palazzobranciforte.it

A Villa Zito “Mattinata futuristica!” con le opere di Pippo Rizzo, il grande pittore futurista siciliano di cui il Museo conserva una importante collezione.

Orario: 12. Durata 45 minuti, su prenotazione.

Costo: attività gratuita per i minori; biglietto di ingresso 3 euro per gli adulti accompagnatori

Info e prenotazioni: +39.091.7782180 info@villazito.it

Il programma a Giardini Naxos

Al Parco Archeologico di Naxos il gioco prevede la lavorazione della ceramica con un piccolo tornio preceduto una visita guidata al piano inferiore del museo, dove verranno descritti i reperti esposti con particolare attenzione a quelli in ceramica, che offriranno lo spunto per parlare dell’argilla, dei suoi svariati usi, della sua lavorazione e delle principali tecniche di realizzazione dei vasi. L’operatrice didattica sarà affiancata da una interprete LIS (lingua italiana dei segni) che tradurrà per i sordi durante l’intero svolgimento dell’attività.

Orario: 10. Costo: attività gratuita per i minori fino a esaurimento posti, biglietto di ingresso per gli adulti accompagnatori

Info e prenotazioni: +39. +39 329 973 0771