Giornate di festa a Ustica con San Bartolicchio

Con San Bartolicchio si chiude la stagione estiva di Ustica e terminano così le feste estive e quelle campestre. L’isola durante il 9 e il 10 settembre si è riempita di luci e musica travolgendo l’intero paese. I festeggiamenti si sono protratti fino alla sera con grigliate di carne.

San Bartolicchio a Ustica

“Un’affluenza così non ce l’aspettavamo”. A dirlo è l’organizzatore dell’evento Giuseppe Caminita. “La prima sera abbiamo preparato con 180 kg di salsiccia 1000 panini e la seconda sera 50 kg di pasta e 30 kg di salsiccia. È stato un successo: le persone erano allegre e soddisfatte e noi più di loro. C’è tanto lavoro dietro a queste feste ed è stato anche grazie ai componenti dell’associazione Ustica nel cuore e a chi ci ha supportato. Ustica merita questo ed altro. Durante le giornate ci sono stati gruppi che hanno suonato e dj che hanno animato l’atmosfera, ma non solo. Si sono alternati momenti di danza e cultura e di esposizione di quadri realizzati dai nostri bambini dai 4 anni in su”.

Stagione estiva usticese

Per quanto riguarda la stagione estiva usticese, ogni anno vengono organizzati svariati eventi come la notte sotto le stelle per San Lorenzo il 10 agosto, l’immancabile Ferragosto, i tradizionali festeggiamenti del 22, 23 e 24 agosto per San Bartolo, la prima domenica di settembre con il festeggiamento al Passo della Madonna e a chiusura con la seconda domenica di settembre con San Bartolicchio.

