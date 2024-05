ATTESO ANCHE UN CONTRO CORTEO

E’ il giorno dedicato alla memoria della strage di Capaci la prima della stagione delle stragi anche se il periodo di sangue era già stato anticipato dall’omicidio Lima.

Ricorre oggi il 32esimo anniversario della strage che cambiò l’Italia. L’autobomba posta sotto l’autostrada uccise il giudice Giovanni falcone, la moglie, magistrato anche lei, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Le manifestazioni ufficiali

Le manifestazioni volute dalla fondazione Falcone sono cambiate nel tempo. Dopo le grandi celebrazioni del trentennale e dopo la translazione della salma di Falcone nel pantheon dei palermitani sono scomparse, nel tempo, le navi della legalità e, da quest’anno, anche la manifestazione in aula bunker non si tiene più

Fulcro di tutto il Museo del presente allestito a palazzo Jung affidato alla Fondazione Falcone dal comune di Palermo. si tratta di una Anteprima visto che il museo sarà attivo da giugno.

Circa tremila ragazzi sono attesi in piazza Magione, poi, da li, tutto si sposta a palazzo Jung da dove è prevista anche la diretta Rai con i collegamenti con capaci per la deposizione della corona di fiori, i contributi dal mondo della scuola, uno sguardo aperto sulle stragi di oggi che non sono necessariamente di mafia come quella drammatica di Casteldaccia, gli interventi del comandante dei Ros e del procuratore di Palermo sulla mafia dopo la cattura e la morte dell’ultimo boss dell’era stragista, Matteo Messina Denaro, del direttore generale del Servizio centrale operativo della polizia di Stato e ancora esempi di cooperative che nascono sui beni sottratti alla mafia, la Presidente della Commissione nazionale Antimafia, i Ministri aòlla Cultura Sangiuliano e agli Interni Piantedosi, il Console generale degli Stati Uniti. Aprirà e chiuderà Maria Falcone.

Il pomeriggio

Nel pomeriggio tutto si trasferisce all’albero falcone per il tradizionale minuto di silenzio nell’ora della strage. Come lo scorso sanno, però, ci sarà anche il contro corteo. Nel 2023 gli antagonisti vennero a contatto con le forze dell’ordine. L’intenzione era quella di evitare il contatto col corteo ufficiale che poi avvenne ugualmente. Il contro corteo partirà alle 15 dalla facoltà di Giurisprudenza per arrivare in via Notarbartolo al minuto di silenzio. Ci saranno associazioni, comitati studenteschi, realtà sociali e la Cgil. lo scopo dichiarato è quello di rivendicare la necessità di inserire la lotta alla mafia e la ricerca della verità sulle stragi in un contesto più ampio di lotte sociali e di rivendicazioni per i diritti, un’antimafia che riparta dal basso. Lo scorso anno finì con “sporcare” il momento del ricordo, quest’anno c’è grande attenzione e la speranza che le manifestazioni convivano in pace. Le polemiche, in realtà, quest’anno sono già iniziate per la decisione di far coincidere il concorso per presidi nello stesso giorno del ricordo, oggi. Il Ministro ha annunciato che non si cambia. E continueranno certamente su altri temi.

A fianco della manifestazioni ufficiali e delle contro manifestazioni sis volgono, poi, decine di altri eventi collaterali

