È scattata oggi, domenica 15 novembre, la XXXI edizione della Maratona della Città di Palermo. Un appuntamento sportivo di primo piano che sta già ridisegnando la viabilità cittadina fin dalle prime luci dell’alba. Per garantire la sicurezza degli atleti lungo tutto il tracciato e il regolare svolgimento della competizione, è pienamente operativa l’ordinanza n. 2088 dell’Ufficio Traffico e Mobilità urbana, con pesanti limitazioni al transito e alla sosta.

Il cronoprogramma delle chiusure: stop fino alle 15

La circolazione veicolare sta subendo modifiche sostanziali su gran parte del territorio urbano. Il piano del traffico prevede due scaglioni di chiusure già attive dalle 06:00 e dalle 07:00 di questa mattina. Salvo un termine anticipato della manifestazione, gli sbarramenti resteranno in vigore indicativamente fino alle ore 15:00 di oggi.

L’asse principale di via della Libertà è l’arteria più colpita dai provvedimenti:

La carreggiata centrale, nel tratto compreso tra piazza Antonio Mordini e piazza Castelnuovo/Ruggero Settimo, è chiusa al traffico dalle ore 06:00.

Dalle ore 07:00 il blocco si è esteso a tutto il tratto successivo, fino a piazza Vittorio Veneto.

Il cuore della gara: centro storico e Favorita

Le limitazioni non riguardano soltanto i viali principali, ma abbracciano l’intero centro cittadino. Off-limits al traffico veicolare la zona di piazza Castelnuovo, inclusa l’area retrostante il Palchetto della Musica e via Guarino Amella.

Nel centro storico, vero fulcro del percorso di gara, risultano attualmente chiuse al transito:

Via Roma

Via Vittorio Emanuele (nel tratto da via Roma a Porta Nuova)

Via Maqueda

Piazza Villena (Quattro Canti), piazza Sett’Angeli e piazza Indipendenza.

Stop alle auto anche nel polmone verde della città: all’interno del Parco della Favorita, viale Diana, viale Ercole e il collegamento con la Palazzina Cinese sono inaccessibili al traffico ordinario per consentire il passaggio in sicurezza dei podisti.

Divieti di sosta e rimozione coatta: massima attenzione

Resta altissima l’allerta sul fronte dei parcheggi. I divieti di sosta con rimozione coatta — scattati già alle 17:00 di ieri, sabato 14 novembre — restano pienamente in vigore fino a cessata esigenza nel pomeriggio di oggi. Le aree interessate dai carri attrezzi includono le corsie laterali di via della Libertà, via dell’Artigliere, via Turati e diverse porzioni di piazza Vittorio Veneto e corso Calatafimi.

Come muoversi: le deroghe per i residenti

L’invito rivolto agli automobilisti palermitani è di evitare, per quanto possibile, di mettersi in auto nelle zone limitrofe al circuito di gara, privilegiando percorsi alternativi per gli spostamenti domenicali.

L’ordinanza comunale prevede comunque alcune deroghe specifiche per i residenti nelle strade interessate dalle chiusure: in casi limitati e sotto lo stretto controllo degli agenti della Polizia Municipale ai varchi, è consentito il transito a “passo d’uomo” esclusivamente per raggiungere le proprie abitazioni. Si raccomanda infine di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata lungo le strade.