Un giovane di 20 anni ieri nel corso di una rissa è stato accoltellato a Palermo. Il giovane si è presentato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla con una ferita d’arma da taglio al fianco destro.

I medici del pronto soccorso hanno chiamato gli agenti di polizia che indagato per risalire all’aggressore e al movente del ferimento. Ieri al pronto soccorso è dovuta intervenire una seconda volante per riportare la calma al pronto soccorso.

Alcuni parenti del ferito erano andati in escandescenza e avevano creato non pochi problemi nell’area di emergenza.