Ricoverato all'ospedale Civico

Un giovane di 19 anni è stato colpito la scorsa notte con un colpo alla nuca in via Maqueda nei pressi di via Scarlatti a Palermo. Tre giovani lo hanno affiancato e uno ha sferrato un colpo al collo con un oggetto. Un colpo che lo ha tramortito e lo ha fatto accasciare per terra.

Gli aggressori sono poi fuggiti. I primi a soccorrere la vittima sono stati i militari dell’esercito. Poi sono stati chiamati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all’ospedale Civico. I medici non hanno ancora stabilito la prognosi.

Sono ancora in corso gli esami e la tac per stabilire la gravità delle condizioni e se il colpo abbia provocato o meno un trauma cranico.

Sono in corso le indagini per risalire agli aggressori anche grazie ai testimoni che si trovavano nella zona e le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Pare che i aggressori e vittima non si conoscessero.