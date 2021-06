altre indagini in corso

Identificati e denunciati i responsabili della maxi rissa a Scoglitti

La polizia di Stato ha avviato le indagini dopo la lite tra vari giovani

La lite tra un gruppo di cittadini extracomunitari e un gruppo di giovani del luogo

Gli agenti della Squadra mobile di Ragusa e del commissariato di polizia di Vittoria hanno denunciato 8 giovani, protagonisti dalle rissa scoppiata meno di una settimana fa a Scoglitti, frazione di Vittoria nel Ragusano. Gli indagati sono stati identificati grazie ai testimoni ed alle immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la zuffa è avvenuta tra 2 gruppi contrapposti, uno composto da stranieri, l’altro da italiani

Le cause della rissa

“A scatenare la rissa uno dei giovani extracomunitari che, dopo aver lanciato in direzione dei rivali pezzi di bottiglie di vetro rotte e preso a calci autovetture, si dirigeva verso un giovane del gruppo opposto e si scagliava contro di lui, colpendolo violentemente al naso” fanno sapere dalla Questura di Ragusa.

Il parapiglia in piazza

In pochi attimi, si sono accesi gli animi fino allo scoppio della rissa. Gli 8 indagati hanno riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni, tranne due giovani coinvolti che hanno dovuto ricorrere a cure più approfondite da parte dei medici. “Sono tuttora in corso indagini da parte degli uffici investigativi per procedere alla identificazione di altri soggetti coinvolti” spiegano gli agenti.

Zuffa a Marina di Modica

Nelle ore scorse, è finita con un lancio di sedie tra i clienti una lite scoppiata a Marina di Ragusa, cuore della movida della città iblea, tra due gruppi di giovani.

Lancio di sedie

I partecipanti alla lite si sono lanciati le sedie dei tavolini del locale addosso e ci sono voluti parecchi minuti prima che la situazione tornasse alla normalità. Qualche testimone ha filmato quei momenti e le immagini, come spesso capita in questi casi, hanno rapidamente fatto il giro della chat e sui social.