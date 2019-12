Intervento dei sanitari del 118

E’ stato trasportato all’ospedale Villa Sofia un giovane di 23 anni che è caduto dal secondo piano di una villa a Mondello a Palermo.

Il giovane sarebbe caduto per cause in corso di accertamento. Non si sarebbe buttato. Sarebbe caduto accidentalmente. Tutta la vicenda è al centro di indagini.

Al momento il giovane si trova ricoverato al Trauma Center in condizioni molto serie. La prognosi è riservata.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale.