Indaga la squadra mobile

E’ stato sottoposto ad un delicato intervento all’ospedale Buccheri La Ferla Mirko Cangialosi, il giovane di 30 anni, accoltellato a Palermo nel corso di una rissa nei pressi del Mercato Ittico questa mattina attorno alle cinque.

I medici che lo hanno operatore per un profonda ferita all’addome ritengono che le condizioni sono serie ma il giovane non rischia la vita. Intanto gli agenti della squadra mobile stanno indagando per cercare di risalire a quanti hanno preso parte alla rissa e per individuare l’aggressore della vittima.

Gli agenti di polizia sono intervenuti chiamati direttamente dai medici dell’ospedale Buccheri La Ferla. IL giovane è stato portato in auto direttamente in ospedale senza attendere l’arrivo dell’ambulanza del 118.

La vittima ha una profonda ferita ed è arriva al pronto soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Attorno alle cinque era arrivata alla sala operativa dei carabinieri la segnalazione dii una rissa nei pressi del mercato ittico.

I militari arrivati nella zona non avevano trovano nessuno.

Poi la chiamata dei medici del pronto soccorso ha confermato quanto segnalato alla centrale dei carabinieri. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.