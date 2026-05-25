E’ in stato di arresto Pietro Graziano 24 anni per il possesso dell’arma il giovane che avrebbe esploso i colpi che hanno ferito una ragazza di 22 anni a Palermo la scorsa notte tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia.

I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono andati a casa.

Qui hanno eseguito l’esame dello stub, per rilevare l’eventuale presenza di residui di polvere da sparo sulle mani o sugli indumenti di una persona, che ha dato esito positivo. La pistola utilizzata è stata recuperata. Avrebbe spiegato ai carabinieri che non era sua intenzione sparare.

“Non ho partecipato alla rissa davanti al pub Berlin – ha detto Graziano ai pm – Ho sparato solo perché ho temuto per la mia vita”. Il racconto è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo quanto successo.