L’ITS Academy Nuove tecnologie della vita non è soltanto il luogo in cui si acquisiscono competenze, ma è soprattutto uno Spazio di Comunità in cui si costruiscono progetti, professionalità …. futuro. È con questo spirito che l’ITS Academy “Alessandro Volta” di Palermo ha promosso, lo scorso 30 luglio, il Family Day 2026 presso la Culla tecnologica Biomed & Biotech 4.0.

L’iniziativa è nata da un’idea semplice ma profondamente significativa degli stessi studenti: aprire le porte dell’ITS Academy ai genitori e a tutte le famiglie degli studenti per consentire loro di conoscere da vicino il luogo in cui trascorrono le loro giornate, il tempo dedicato alla formazione, alla ricerca, all’innovazione e alla costruzione del proprio futuro professionale.

Cosa è L’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta”

L’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” non è soltanto un luogo di apprendimento, ma una vera Comunità, nella quale studenti, docenti, tutor, professionisti e imprese collaborano ogni giorno per valorizzare il talento dei nostri giovani e accompagnarli verso un inserimento qualificato nel mondo del lavoro.

Il Family Day ha raccontato tutto questo attraverso un’esperienza diretta, offrendo alle famiglie l’opportunità di vivere gli spazi dell’Academy, conoscere i laboratori biomed e biotech 4.0, incontrare i docenti e i tutor, conoscere i partner aziendali e comprendere il valore di un percorso formativo che mette al centro la persona, le competenze e l’innovazione.

“Il Family Day – dichiara Maria Pia Pensabene, Presidente dell’ITS Academy NTV A. Volta – vuole rispondere principalmente ad un bisogno più volte rappresentato in questi anni dalle nostre studentesse e dai nostri studenti: condividere con la propria famiglia la propria scelta formativa e professionale, mostrare loro il mondo con cui quotidianamente si confrontano, dove vivono sfide e raccolgono risultati, perché le famiglie sono parte integrante di questo percorso e il loro sostegno è elemento fondamentale per un percorso di successo”.

Ad accompagnare le famiglie i giovani Ambasciatori, protagonisti di un percorso di formazione che sta già costruendo il loro futuro.

Le testimonianze degli Ambasciatori

Gabriele, Studente del percorso biennale BIOMED – Informatico Biomedicale e Ambasciatore dell’ITS Academy A. Volta racconta la sua esperienza: “Ho scelto l’ITS Academy Alessandro Volta perché offriva i percorsi di specializzazione post diploma che più rispondevano ai miei interessi. Frequento il percorso di Informatico Biomedicale e una delle cose che aspetto di più è il tirocinio in azienda, che mi impegnerà per l’intero secondo anno, perché così potrò mettere in pratica ciò che sto imparando e iniziare a confrontarmi concretamente con il mondo del lavoro. Ho deciso di candidarmi come Ambasciatore perché mi piace l’idea di poter essere d’aiuto ai ragazzi che oggi devono compiere una scelta importante per il loro futuro e hanno gli stessi dubbi che avevo io l’anno scorso, quando ho iniziato questo percorso. L’ITS Academy è un’ottima alternativa complementare all’Università, perché permette di acquisire in sole due anni le competenze richieste dalle aziende, che noi troviamo già qui, all’interno dell’ITS Academy. Peraltro, un percorso ITS può essere seguito anche contemporaneamente all’Università. Io, ad esempio, sto frequentando anche Ingegneria Informatica.”

Anche Chiara, Studentessa del percorso biennale BIOMED In Odontotecnica Digitale 4.0 e Ambasciatrice dell’ITS Academy A. Volta spiega le sue scelte: “Se mi chiedessero di raccontare la mia esperienza all’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta, direi che all’inizio ero davvero scettica. Non sapevo cosa aspettarmi e avevo tanti dubbi. Però, nel giro di pochissimo tempo, mi sono innamorata dell’ITS Academy. Frequentarlo non è mai stato un peso, anzi, ogni giorno mi rendo conto di aver fatto la scelta giusta. Proprio grazie a questo percorso di specializzazione post diploma, ho scoperto una passione che non avrei mai immaginato: il mondo della tecnologia digitale avanzata in ambito odontotecnico. Per questo consiglio a tutti l’ITS Academy: è un’opportunità concreta che ti permette di scoprire chi sei, di formarti e di respirare davvero nel mondo del lavoro. La mia storia ne è la prova. A 21 anni ho racchiuso tutta la mia vita in una valigia e sono partita per il Nord, lasciando la mia terra e gli affetti. È stata una scelta difficile, dolorosa, ma che mi ha fatto crescere tantissimo, sia come persona che come professionista. Oggi, però, sono qui con un sogno ancora più grande: credere nelle opportunità che la nostra Sicilia può offrire. Voglio mettere a disposizione del territorio le competenze che sto acquisendo e dimostrare che è possibile costruire il proprio futuro lavorativo anche qui. Se ci crediamo noi giovani per primi, possiamo essere parte determinate del cambiamento.”

Giuseppe, invece, è uno studente del percorso biennale BIOTECH – Biotecnologo della Qualità e Ambasciatore dell’ITS Academy A. Volta: “La mia esperienza come studente del percorso per Biotecnologo della Qualità è un viaggio nel mondo delle biotecnologie industriali e ambientali. Il cuore della formazione non è la teoria in aula, ma un’immersione continua nei laboratori biotech 4.0, la possibilità di interfacciarmi con le aziende del settore, avere soprattutto come docenti professionisti provenienti dal mondo del lavoro. Quest’anno ho anche fatto l’Erasmus, ho potuto vivere un’esperienza lavorativa all’estero a Bydgoszcz, in Polonia, presso la Crisp Malt. In questa azienda, che vanta oltre 150 anni di storia nella produzione di malto per birra e whisky, ho visto come la gestione della qualità e il controllo dei processi siano pilastri fondamentali per l’industria alimentare moderna”.

Per Mattia, Studente del percorso biennale BIOMED – Tecnico Specialista Biomedicale e Ambasciatore dell’ITS Academy A. Volta, fulcro è l’ambiente dinamico: “La mia esperienza all’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” è stata fin da subito molto positiva, ho trovato un ambiente dinamico e accogliente, docenti preparati e un percorso formativo che unisce teoria e pratica, grazie alla possibilità di fruire quotidianamente dei laboratori all’avanguardia presenti all’interno della Culla Tecnologica, come la Sala operatoria, il laboratorio di diagnostica per immagine, la terapia intensiva, la centrale di sterilizzazione, il laboratorio di simulazione biomedicale, e oggi anche il laboratorio di IA applicato alla diagnostica per immagine. È un percorso di specializzazione ad elevato contenuto tecnologico che permette di acquisire e sviluppare proprio quelle competenze tecniche richieste dalle aziende sanitarie pubbliche e private. Come ambasciatore racconto della mia esperienza con entusiasmo e sincerità, aiutando altri ragazzi a conoscere una realtà che spesso viene sottovalutata… ma che in realtà offre grandi opportunità di crescita personale e professionale.”

I fondi

“I percorsi di specializzazione posti diploma dell’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta di Palermo abbattono anche le barriere economiche – precisa la Presidente, Maria Pia Pensabene – perché sono finanziati con fondi pubblici, regionali, ministeriali e comunitari, rimettendo al centro delle opportunità dei giovani il merito, anziché il reddito”.