Appuntamento a piazzetta Bagnasco alle 19 di giovedì 28 luglio

Come ogni giovedì, torna l’appuntamento con VentiEventi, il calendario di incontri fra imprenditori senior e aspiranti imprenditori finalizzato alla creazione di nuove imprese giovanili. Il 28 luglio dalle 19 alle 20 a piazzetta Francesco Bagnasco sarà la volta di Patrizia di Dio. L’ingresso è libero.

Il profilo di Silvia Di Dio

Palermitana, imprenditrice nel campo della moda. È vicepresidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, presidente di Confcommercio Palermo e vicepresidente Nazionale di Federmoda Italia. È stata presidente nazionale di Terziario Donna Confcommercio.

Ricopre la carica di console generale di Sicilia per la Repubblica di Slovenia, consigliera dell’advisory board Unicredit Sicilia e componente del Cda Finpromoter.

Tra gli incarichi pubblici è componente effettiva del Comitato nazionale di parità.

È amministratore delegato dell’azienda di famiglia C.i.d.a. S.r.l./La Vie En Rose che realizza e distribuisce collezioni total look donna vendute in Italia e all’estero.

VentiEventi

Si chiama VentiEventi il ciclo di incontri fra imprenditori senior e aspiranti imprenditori finalizzato alla creazione di nuove imprese giovanili. Partito giovedì 9 giugno con Rino Alessi della Alessi SpA, l’appuntamento è ogni giovedì alle 19 a piazzetta Bagnasco, durante il quale si parlerà di impresa, di quanto sia importante l’impresa per lo sviluppo di una città, di come si può mettere in piedi un’impresa, vista anche come un’alternativa alla ricerca di un lavoro fuori, in Italia o all’estero.

Verranno chiamati all’azione aspiranti imprenditori, studenti neolaureati e imprenditori senior con una lunga esperienza alle spalle. Un dialogo informale, all’aria aperta in cui verrà proposta un’idea d’impresa con l’obiettivo di generare nuove collaborazioni e stringere una forte alleanza tra generazioni di imprenditori.

Ingresso libero per 20 appuntamenti ideati e organizzati dall’Associazione Piazzetta Bagnasco e dalla Business Community Palermo Mediterranea in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, per arricchire il tessuto cittadino e dare vita un nuovo protagonismo dei giovanissimi della città. Ogni giovedì imprenditori di Palermo Mediterranea, ma non solo, porteranno la loro testimonianza raccontando la propria storia imprenditoriale e regalando ai neolaureati un’idea d’impresa maturata grazie alla loro esperienza. Palermo Mediterranea avrà modo, inoltre, di indirizzare quelle idee di impresa che susciteranno l’interesse di neolaureati, sia verso le attività di ricerca applicata fornite dall’Università che verso i servizi a favore delle imprese offerti dalle organizzazioni imprenditoriali.

Palermo Mediterranea potrà, inoltre, nel corso dei suoi tradizionali incontri, sottoporre alla propria business community tali start up perché incontrino investitori ovvero professionisti disponibili a offrire un particolare aiuto consulenziale nelle fasi di avvio di tali attività.

Essenziale per il successo dell’iniziativa sarà l’opera di sensibilizzazione che l’Università farà a favore dei diretti interessati ovvero dei giovani neolaureati e degli studenti degli ultimi anni di corso. Per incentivare il successo dell’operazione, ad un anno dall’avvio, saranno pubblicamente premiati i soci delle start up e gli imprenditori senior le avranno concepite ed aiutate a nascere.