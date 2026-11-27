Giovani del Mediterraneo San Martino delle Scale

Trasformare il diritto al lavoro in uno strumento di inclusione sociale e fare della cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo un investimento concreto per la pace. È questo il filo rosso del convegno internazionale “Giovani del Mediterraneo – Costruire insieme il futuro”, che si è aperto questa mattina nella suggestiva cornice dell’Abbazia benedettina di San Martino delle Scale.

Promossa dal COPPEM, dalla Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet, dalla Fondazione Giorgio La Pira e dalla Rete Mare Nostrum, la due giorni mette attorno allo stesso tavolo istituzioni europee, regionali e locali, mondo accademico, ordini professionali, rappresentanti della Chiesa e studenti delle scuole superiori. Un confronto che arriva in un momento cruciale per l’occupazione giovanile: nell’Isola il tasso di disoccupazione tra gli under 35 tocca il 27,2% (contro una media europea dell’11,7%), mentre nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo supera il 26%.

Dagnino e la manovra: l’approfondimento sulle misure regionali

Ad aprire il primo panel dedicato alle politiche occupazionali è stato l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, che a margine dei lavori ha illustrato i dettagli del “pacchetto giovani” inserito nel disegno di legge di Stabilità 2027-2029, tra cui gli assegni da 10 mila euro l’anno per i laureati meritevoli che restano in Sicilia e gli incentivi sui bonus di produttività (qui il nostro approfondimento con l’intervista completa all’assessore Dagnino).

Raspanti: “La pace si costruisce con la giustizia sociale”

Al centro della mattinata anche il messaggio etico e sociale della Chiesa siciliana, affidato a monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana (Cesi), intervenuto ai saluti istituzionali insieme all’arcivescovo emerito di Monreale Michele Pennisi e al preside della Facoltà Teologica di Sicilia don Vito Impellizzeri.

“Il futuro del Mediterraneo passa dalla capacità di educare le nuove generazioni al dialogo, alla fraternità e al rispetto delle diversità – ha sottolineato monsignor Raspanti –. In un tempo segnato da conflitti, disuguaglianze e incertezze, abbiamo la responsabilità di restituire ai giovani la fiducia nella possibilità di costruire il proprio futuro. Garantire loro opportunità di formazione e di lavoro significa riconoscerne la dignità e contrastare le condizioni di marginalità. La Sicilia, per la sua storia e la sua posizione, è chiamata a svolgere un ruolo significativo nella costruzione di una cultura dell’incontro, nella consapevolezza che la pace si costruisce anche attraverso la giustizia sociale”.

Sulla stessa lunghezza d’onda dom Vittorio Rizzone, abate di San Martino delle Scale e presidente della Fondazione Dusmet: “Aprire le porte dell’Abbazia ai giovani significa offrire loro uno spazio di ascolto, confronto e crescita. Vogliamo contribuire a costruire un Mediterraneo in cui le nuove generazioni possano riconoscersi protagoniste di un futuro condiviso, fondato sulla conoscenza, sul lavoro e sulla pace”.

Il ponte tra scuola e professioni

Un tassello fondamentale dell’iniziativa riguarda il ruolo degli ordini professionali nel colmare il divario tra formazione scolastica e richieste del mercato, sempre più segnato dalla transizione tecnologica.

“Investire nella formazione dei giovani significa investire nello sviluppo dei territori – ha dichiarato Antonino Sala, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo e provincia, intervenuto insieme al presidente dell’Ordine regionale dei Geologi Paolo Mozzicato –. Vogliamo contribuire a ridurre la distanza tra il mondo della scuola e quello delle professioni, promuovendo competenze, innovazione e nuove opportunità di lavoro in una prospettiva di cooperazione mediterranea”.

Una platea euro-mediterranea verso la GMG di Seul 2027

La prima giornata ha visto la partecipazione di amministratori e delegazioni provenienti da Marocco, Algeria, Turchia, Giordania, Grecia e Belgio — tra cui la sindaca di Molenbeek Catherine Moureaux, il sindaco di Platanias Ioannis Malandrakis, il presidente del COPPEM Adly Hussein e il segretario generale Francesco Sammaritano — oltre al videomessaggio della commissaria europea per il Mediterraneo, Dubravka Šuica.

I lavori proseguiranno domani, sabato 28 novembre, a partire dalle 10.40. Il terzo panel, moderato dal giornalista Riccardo Birgi, sarà interamente dedicato alle esperienze concrete sul campo: dalla mobilità internazionale degli studenti all’imprenditoria giovanile, dai progetti di sviluppo agricolo per l’inclusione lavorativa di giovani e donne fino al dialogo interculturale. Un percorso che guarda già lontano: l’iniziativa si inserisce infatti nel cammino di avvicinamento alla Giornata mondiale della gioventù, in programma nell’agosto del 2027 a Seul, in Corea del Sud.