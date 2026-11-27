“Abbiamo recentemente colmato il disavanzo finanziario, adesso vogliamo colmare il disavanzo territoriale. Vogliamo attrarre e convincere i giovani a investire nel nostro territorio”. È la strategia tracciata dall’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, a margine del convegno internazionale “Lavoro, formazione e cooperazione: San Martino delle Scale apre le porte ai giovani del Mediterraneo”, promosso dalla Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet tra oggi e domani nella storica Abbazia benedettina di Monreale.

Un appuntamento di respiro euro-mediterraneo che si intreccia con le sfide occupazionali dell’Isola — dove i dati Eurostat fotografano una disoccupazione giovanile al 27,2% e una quota di Neet al 22,8% — e con le misure messe in campo dal governo Schifani nella legge di Stabilità 2027-2029, proprio nei giorni in cui la commissione Bilancio dell’Ars ha iniziato a dare i primi via libera alle norme chiave della manovra.

Il “pacchetto giovani” nella Finanziaria 2027-2029

“Questa importante iniziativa internazionale si allinea perfettamente con il tema principale del disegno di legge di stabilità 2027-2029 presentato dal governo Schifani e attualmente all’esame della commissione Bilancio – spiega Dagnino –. Infatti il principale focus su cui verte la manovra finanziaria per il prossimo triennio è proprio quello dei giovani. Abbiamo introdotto misure innovative che, se approvate dall’Assemblea regionale, collocherebbero la Sicilia all’avanguardia tra le regioni italiane per l’attenzione alle nuove generazioni”.

Assegni per i laureati, bonus produttività e sgravi sulle assunzioni

Nel dettaglio, l’assessore all’Economia riassume i tre pilastri dell’intervento regionale pensati per trattenere i cervelli, aumentare i salari e stimolare l’occupazione stabile nelle imprese dell’Isola:

Assegno per i “Giovani talenti” : “In particolare, mi riferisco alla misura sui giovani talenti: un assegno di 10.000 euro l’anno per tre anni ai giovani talenti meritevoli, ai ragazzi che hanno conseguito la laurea con il massimo dei voti in regola, alla condizione che decidano di restare e investire dopo la laurea nel loro lavoro all’interno del territorio regionale” (una misura per la quale la commissione Bilancio ha appena approvato una dotazione complessiva di 60 milioni nel triennio).

: “In particolare, mi riferisco alla misura sui giovani talenti: un assegno di 10.000 euro l’anno per tre anni ai giovani talenti meritevoli, ai ragazzi che hanno conseguito la laurea con il massimo dei voti in regola, alla condizione che decidano di restare e investire dopo la laurea nel loro lavoro all’interno del territorio regionale” (una misura per la quale la commissione Bilancio ha appena approvato una dotazione complessiva di 60 milioni nel triennio). Bonus produttività fino al 60%: “Ci sono altre misure, come il bonus produttività per il quale la Regione sostiene fino al 60% dei costi dei bonus dati a giovani con età inferiore a 35 anni da parte delle aziende. Ancora una volta un modo per far aumentare il reddito a disposizione dei giovani che lavorano e dei giovani che conseguono particolari risultati all’interno delle loro aziende”.

“Ci sono altre misure, come il bonus produttività per il quale la Regione sostiene fino al 60% dei costi dei bonus dati a giovani con età inferiore a 35 anni da parte delle aziende. Ancora una volta un modo per far aumentare il reddito a disposizione dei giovani che lavorano e dei giovani che conseguono particolari risultati all’interno delle loro aziende”. Decontribuzione giovanile già legge: “Abbiamo recentemente potenziato con la variazione di bilancio, la legge coesione e crescita — e questo è già legge — la misura per la decontribuzione giovanile: i giovani che vengono assunti all’interno delle aziende hanno un vantaggio, cioè le aziende ricevono un contributo a fondo perduto fino al 35% del costo dell’assunzione per tre anni”.

La Sicilia al centro del Mediterraneo

Un piano organico che trova una naturale cassa di risonanza nel confronto avviato a San Martino delle Scale con studenti, università e delegazioni dei Paesi rivieraschi.

“Insomma, un vero e proprio pacchetto giovani all’interno della manovra di finanza pubblica portata avanti dal governo Schifani – conclude Dagnino –. L’evento odierno si colloca perfettamente nel quadro delle misure sulle quali ci stiamo impegnando. La Fondazione Dusmet ha voluto portare in questo bellissimo luogo, l’Abbazia di San Martino delle Scale, l’attenzione sui giovani non soltanto riferendosi al territorio locale e siciliano, ma addirittura estendendo l’orizzonte a tutto il Mediterraneo nella logica della cooperazione tra la Sicilia e gli altri Paesi rivieraschi”.