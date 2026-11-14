Arriva una svolta per i presidi educativi dedicati agli adolescenti palermitani. L’Amministrazione comunale ha deciso di rivedere l’Avviso pubblico per la creazione di hub aggregativi educativi destinati ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 17 anni, finanziati attraverso il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. La decisione è maturata al termine di un lungo tavolo di confronto di circa due ore che ha riunito attorno allo stesso tavolo il Comune, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e gli Stati Generali, realtà che opera su delega di circa 70 enti del Terzo settore.

All’incontro hanno preso parte l’assessora alle Attività sociali Mimma Calabrò, il dirigente Mario Lo Iacono, la funzionaria Denise Fontana e il Garante Vito Lo Scrudato, insieme ai rappresentanti degli Stati Generali Francesco Passantino, Francesca Pruiti, don Sergio Ciresi e Antonietta Fazio. Partendo dalle osservazioni inviate dagli operatori sociali, le parti hanno concordato una serie di correttivi per rendere il bando più aderente alle reali esigenze dei quartieri.

Più ragazzi accolti ed estensione a tre nuovi quartieri

Il primo cambiamento riguarda la platea dei destinatari e la capienza delle strutture. Ogni hub dovrà infatti accogliere almeno 30 giovani, superando il precedente tetto massimo fissato a 30 unità. Le presenze verranno inoltre calcolate come media trimestrale: un criterio pensato per tenere conto della frequenza spesso irregolare che caratterizza gli adolescenti più fragili e difficili da intercettare. Di pari passo, saranno alleggerite le decurtazioni del contributo legate al calo delle presenze.

Sul fronte territoriale, l’Amministrazione ha assunto l’impegno a utilizzare l’intera somma disponibile, estendendo l’attivazione degli hub a ulteriori tre quartieri della città.

Nuovi criteri di valutazione e anticipi economici per gli enti

Cambiano anche le regole per l’assegnazione dei progetti. Pur restando invariata la modalità di invio delle istanze, diminuirà il peso attribuito al semplice numero dei volontari coinvolti: i punteggi saranno spostati sulla qualità, sulla coerenza della proposta educativa e sul radicamento nel territorio. Saranno inoltre riviste le regole per la graduatoria, evitando che l’ordine cronologico di presentazione diventi l’unico fattore determinante.

Sul piano finanziario, per sostenere la liquidità degli enti durante l’anno di attività, il Comune garantirà un anticipo parziale delle somme all’avvio e un ulteriore acconto intermedio (previa rendicontazione e adeguate garanzie), semplificando al contempo il modello del Piano finanziario da allegare alla domanda.

Slitta la finestra per le domande: dal 2027 si passa alla co-progettazione

Per consentire alle associazioni di adeguare i progetti alle nuove regole, la data di apertura della finestra per presentare le domande subirà uno slittamento, pur mantenendo invariata la durata complessiva. Il dialogo proseguirà anche su altri punti emersi al tavolo, con un orizzonte già tracciato per il futuro: a partire dal 2027, gli interventi saranno realizzati attraverso lo strumento della co-progettazione con il Terzo settore.

“L’Amministrazione ha sempre creduto nel dialogo con il territorio”, dichiara l’assessora Mimma Calabrò. “Partendo da una buona base di lavoro, attraverso un approccio collaborativo siamo arrivati a soluzioni migliorative per tutti gli attori in campo. Il confronto di ieri ci ha permesso di migliorare uno strumento che darà ai ragazzi e alle ragazze nuovi spazi in cui crescere, utilizzando tutte le somme a nostra disposizione”.

Soddisfazione anche da parte dei portavoce degli Stati Generali: “Coinvolgere il Terzo settore significa portare nelle scelte pubbliche l’esperienza di chi lavora ogni giorno nei quartieri. Le modifiche concordate vanno in questa direzione e ci permettono di guardare agli hub con maggiore fiducia. Accogliamo con favore l’impegno dell’Amministrazione a passare dal 2027 alla co-progettazione: è la strada giusta per costruire insieme gli interventi futuri, e siamo pronti a fare la nostra parte”.