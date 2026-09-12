C’è anche una delegazione dei giovani azzurri siciliani alla Festa nazionale dei giovani di Forza Italia che si tiene davanti al segretario nazionale del partito nonché vice premier Antonio Tajani. Sono ben 150 i ragazzi partiti dalla Sicilia in delegazione per portare l’isola alla festa nazionale

Le parole del giovane Tantillo

“Il nostro compito non è chiedere il voto, ma dare ai cittadini un motivo per scegliere Forza Italia” ha detto Fabrizio Tantillo, segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, intervenendo ad “Azzurra Libertà”, la Festa nazionale dei giovani azzurri, alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani.

Tantillo ha ringraziato la delegazione siciliana, composta da oltre 150 giovani, e il Segretario Nazionale dei Giovani Simone Leoni per la fiducia e la costante vicinanza alla Sicilia.

I risultati del governo Schifani come strumento di crescita

“In Sicilia possiamo contare sulla guida del presidente Renato Schifani, che con il suo governo sta dimostrando cosa significa amministrare con serietà e risultati, e sulla costante vicinanza del commissario regionale Nino Minardo al movimento giovanile, che sostiene con un impegno continuo e concreto”.

Tra i risultati richiamati, il risanamento dei conti pubblici, gli interventi contro il caro voli, il Bonus Sport e le misure a sostegno di giovani e famiglie, oltre al South Working per creare nuove opportunità di lavoro nell’Isola.

“Forza Italia è il partito del buon governo. La nostra sfida è trasformare questi risultati in fiducia, partecipazione e nuovo consenso, soprattutto tra i giovani” ha concluso.