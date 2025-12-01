Ultimi incontri della rassegna del Bar Pickwick, “E’ autunno e cadono le foglie”, dedicata alla letteratura ed al fumetto. Giovedì 4 dicembre a partire dalle 18,30 sarà la volta di Laura Lodico con il suo “Il mare alle spalle” edito da Quick Edizioni.

Ad accompagnare l’autrice nei locali di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo ci sarà Davide Ficarra.

Il cuore di Marettimo, isola montagna al centro del Mediterraneo, è dentro una grotta aperta sul mare o, forse, è tra le pieghe della montagna. A volte sembra di sentire il suo battito, un ritmo regolare, rassicurante al quale si accordano i passi quando, camminando, ci si immerge dentro il suo corpo.





Ritmo che come una musica tribale si fa riflesso di un’isola che porta con se le impronte di popoli diversi, traccia fondamentale di un’armonia dove non esiste una distinzione tra esecutori e pubblico perché è musica praticata da chi si abbandona al vento, al profumo dell’erba, all’umido del muschio, al calore della roccia. Una bellezza verticale che qui diventa paesaggio in parole. Sette racconti dove i versanti della montagna calano a picco sul mare, gli scogli neri respingono i raggi scagliati invano dal sole e la distanza ha un unico colore: il blu. Una mescolanza piacevole di roccia e mare, aria e acqua, non manca nulla e, tra descrizioni e memoria, non ci sono limiti agli spettacoli inaspettati.

Laura Lodico originaria delle Madonie, vive da molti anni sull’isola di Marettimo, nell’arcipelago delle Egadi. Storica dell’arte ed archeologa, è presidente dell’Associazione culturale, sportiva, ricreativa, turistica Marettimo (CSRT)

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: LAURA LODICO

Prezzo: 0.00

