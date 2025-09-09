L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, parteciperà ufficialmente al taglio del nastro della decima edizione del Palermo Comic Convention, che si svolgerà dall’11 al 14 settembre 2025 presso i Cantieri culturali alla Zisa.

“Con grande entusiasmo accogliamo nuovamente uno degli eventi più attesi e amati della nostra città, la Palermo Comic Convention, giunta alla sua decima edizione. La manifestazione promuove il nostro territorio, fondendo tradizione e innovazione: un’occasione straordinaria per consolidare Palermo come centro di creatività e intrattenimento”.

Il Palermo Comic Convention è ormai riconosciuto tra i principali eventi italiani dedicati al fumetto, ai giochi, alla cultura pop e all’intrattenimento multimediale. La decima edizione vedrà come protagonista del manifesto ufficiale il mito delle sirene dell’Addaura, interpretato dall’artista Maurizio Rosenzweig.



