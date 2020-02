Indagini della squadra mobile

La Polizia di Stato nel corso dell’operazione “Express service” ha arrestato i palermitani Maria Arena di 38 anni, Rita Barrile di 34 anni e Felice Gambino 47 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura.

I tre sono accusati di esercizio di casa prostituzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Gli agenti della squadra mobile hanno scoperto un giro di escort che coinvolgeva dieci ragazze palermitane e una rumena.

Le donne si prostituivano negli appartamenti messi a disposizione dagli odierni indagati, nel centro di Palermo.In alcuni casi le donne venivano anche accompagnate a casa dei clienti.

Dalle indagini è, inoltre, svolgevano una vera e propria opera di intermediazione con i clienti, pubblicando annunci su siti Internet, pubblicizzando le ragazze a loro disposizione e prendendo per loro gli appuntamenti.

Le prestazioni avevano un costo variabile da 30 a 100 Euro in relazione al tipo di servizio richiesto, di cui una percentuale andava ai destinatari dell’odierna misura cautelare. Nel corso dell’operazione gli agenti hanno inoltre sottoposto a sequestro un immobile in via Gaspare Serenario nella zona di via Dante utilizzato per gli incontri.