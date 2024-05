Quattro studentesse romane di 15 e 16 anni del liceo Orazio sono finite in ospedale durante una gita a Palermo. Sono state portate all’ospedale Policlinico per enterite. I medici dell’ospedale le hanno curate e sono state dimesse. Le indagini sono condotte dai carabinieri per accertare se si tratta di intossicazione alimentare o di un virus. La segnalazione è stata fatta in procura. Si è concluso in ospedale il viaggio d’istruzione le studentesse.

Le indagini dei Nas

Erano arrivate pochi giorni prima in Sicilia, insieme agli altri, per scoprire le bellezze del capoluogo e alcuni dei luoghi diventati simbolo della legalità e della lotta alla mafia. Subito dopo il ricovero i medici del Policlinico hanno avvisato i carabinieri dell’accaduto ipotizzando che si fossero intossicati mangiando cibo avariato in qualche ristorante. Così in ospedale è arrivata una pattuglia del Nas per ascoltare i professori che si trovavano lì e che avrebbero potuto fornire informazioni utili per ricostruire gli spostamenti fatti negli ultimi giorni.

Il caso degli studenti di Milazzo intossicati

Per alcuni la gita scolastica in Puglia finisce in ospedale a causa di una intossicazione alimentare. Oltre settanta, fra allievi e docenti, hanno accusato malesseri mentre si trovavano in visita di istruzione tra Fasano e Alberobello. Hanno lamentato forti dolori addominali, vomito e mal di pancia. È accaduto agli studenti dell’Istituto tecnologico Ettore Majorana di Milazzo. Per diversi di loro sono intervenuti i medici del 118, mentre per qualcuno è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. All’origine del malessere ci sarebbe il cibo servito a studenti e insegnanti, in particolare il pollo che faceva parte del menù. Alcuni ragazzi hanno fatto ricorso alle flebo per disintossicarsi. La scuola ha provveduto a informare dell’accaduto le forze dell’ordine e il gruppo del Nas dei carabinieri ha compiuto verifiche nella struttura che ha servito il cibo ai ragazzi.