Tre pullman rientrati in Sicilia, gli ultimi otto pazienti in arrivo

Per alcuni la gita scolastica in Puglia finisce in ospedale a causa di una intossicazione alimentare. Oltre settanta, fra allievi e docenti, hanno accusato malesseri mentre si trovavano in visita di istruzione tra Fasano e Alberobello. Hanno lamentato forti dolori addominali, vomito e mal di pancia. È accaduto agli studenti dell’Istituto tecnologico Ettore Majorana di Milazzo.

Intervento del 118, alcuni ricoverati al pronto soccorso

Per diversi di loro sono intervenuti i medici del 118, mentre per qualcuno è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. All’origine del malessere ci sarebbe il cibo servito a studenti e insegnanti, in particolare il pollo che faceva parte del menù. Alcuni ragazzi hanno fatto ricorso alle flebo per disintossicarsi.

Informate forze dell’ordine e Nas

La scuola ha provveduto a informare dell’accaduto le forze dell’ordine e il gruppo del Nas dei carabinieri sta compiendo verifiche nella struttura che ha servito il cibo ai ragazzi. Non è ancora stato deciso l’eventuale rientro, anche per consentire il miglioramento delle condizioni di salute per affrontare il viaggio.

Nella serata di ieri 6 pazienti sono stati “centralizzati” e trattati nel Punto di primo Intervento di Fasano e 2 nel pronto soccorso di Ostuni. Stamani altri 5 pazienti sono stati portati alla struttura di Fasano e 3 al pronto soccorso di Ostuni per un totale di 16 pazienti.

Rientrati in Sicilia alunni e professori, gli ultimi otto pazienti in arrivo

La maxi-emergenza è terminata intorno alle 11.30 di stamane con il rientro in Sicilia di tre pullman, tranne che per gli otto pazienti attualmente gestiti a Fasano e Ostuni, il cui rientro nell’isola è previsto nel primo pomeriggio. L’aggiornamento è stato fornito dal direttore del 118 Brindisi, Massimo Leone, presente sul posto nella giornata di ieri. Sono in corso le verifiche da parte dei servizi del dipartimento di prevenzione sugli aspetti epidemiologici e sulla sicurezza alimentare per l’individuazione delle eventuali cause correlate.