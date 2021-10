Visite fino al 30 ottobre

Fino al 30 ottobre sarà possibile scoprire la magia del giardino siciliano con Gitto Garden, in via Castelforte 100, nei pressi di Mondello. Nella cornice verde dello storico vivaio, oggi diventato punto di riferimento per chi ama dedicarsi al giardino e al giardinaggio, gli interessati saranno guidati in un viaggio tra le piante più presenti per tradizione nei giardini siciliani, i più mediterranei tra i giardini italiani che hanno inglobato varie specie esotiche a molti sconosciute.

In itinerario vario

Un itinerario che va dalle specie prettamente mediterranee fino a quelle tropicali e subtropicali che rendono unici i giardini siciliani e che nessuno vi ha mai svelato. Una passeggiata tra piante uniche, tra colori e profumi inebrianti, uno spettacolo per gli occhi e l’anima che solletica le curiosità più nascoste sulla botanica.

Un racconto sulla storia del verde a Palermo che s’intreccia con quella dei Vivai Gitto, storica azienda fondata dai vivaisti messinesi nel 1946 come espansione dell’azienda madre fondata a Milazzo (ME) nel 1890. Un breve excursus storico sulla nascita di Mondello, che da zona paludosa diventa gioiello liberty con ville che vantano giardini meravigliosi fortemente influenzati dall’Art Nouveau, lascerà il passo ad aneddoti e storie sulle piante che hanno caratterizzato il giardino in Sicilia.

Vivaio ha contribuito ad abbellire spazi verdi a Palermo

Di generazione in generazione il vivaio ha contribuito ad abbellire tanti spazi verdi a Palermo con piante che vi verranno descritte durante l’itinerario dal personale esperto. Oggi il vivaio si è trasformato in un ampio garden center, arricchito dall’esperienza dei vivaisti messinesi, rinnovato con la nuova gestione dell’imprenditore pugliese Raffaele D’Arenzo.

Gitto Garden è sede fisica insieme a Tecnowood (viale Regione Siciliana 397 – Palermo) del marchio Floral Garden, una nuova realtà che ingloba i due garden centers e la vendita online. In occasione del festival, vi aprirà le porte per parlarvi della natura mediterranea, per scoprire le esigenze ecologiche, colturali e culturali alla base della composizione del giardino siciliano con focus particolari sulle piante tropicali.

Un percorso pensato anche per i più piccoli

Un percorso pensato anche per i più piccini che avranno la possibilità di sperimentare contemporaneamente al percorso degli adulti, momenti unici a contatto con la natura, insieme a esperte del mondo verde, per imparare attraverso attività ludico-ricreative a riconoscere le piante del giardino siciliano e costruire un piccolo erbario da portare con sé.

La durata della visita è di circa 40 minuti e sarà articolata così: sabato 30 ottobre alle 11 e alle 16.30 e domenica 24 ottobre alle 11,00 e alle 12,00. Per info e prenotazioni: https://bit.ly/AcquistaCouponEsperienza.