Giovani cantautrici italiane alla ribalta per una serata speciale da Zo Centro culture contemporanee di Catania, sempre attento alle nuove energie della musica. Martedì 23 dicembre il centro culturale catanese ospita le performance live di Elasi e di Giulia Mei, due fra le voci più di successo fra le nuove protagoniste del pop d’autore al femminile. L’evento è reliazzato in collaborazione con Aitho Entertainment. Un incontro tra l’elettronica, il pop e le sonorità etniche di Elasi, e il pop d’autore intenso e contemporaneo di Giulia Mei. Un viaggio che partirà dal piano e voce di Giulia, per guidare il pubblico poi tra synth, chitarra, coreografie e magie di Elasi. Apre la serata, alle 20.30, il live di Noemi Di Nunzio in arte Just Kiddin’. Dopo i live la serata sarà chiusa dal dj set di Fobys.

Alle 21 sul palco la palermitana Giulia Mei, artista della musica con una solida formazione alle spalle, è laureata in pianoforte e in didattica della musica nei Conservatori di Palermo e Bologna. La sua scrittura mescola il grande pianismo di matrice classica con il cantautorato delle scuole francese e genovese, fondendosi con sonorità indie pop ed elettroniche. Ne nasce un pop d’autore raffinato e attuale. Porta sul palco un live travolgente con piano, synth, beatbox e percussioni, tra brani cantati e strumentali, in un flusso continuo di atmosfere e immaginari sonori. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album “Diventeremo adulti”, finalista alle Targhe Tenco come “Miglior disco esordiente”. Due anni dopo, si aggiudica la vittoria di “Genova per voi”, firmando un contratto con Universal. Nel 2023 il singolo “Bandiera” diventa colonna sonora ufficiale delle manifestazioni della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, conquistando critica, pubblico e la giuria di X Factor 2024. Lo scorso marzo è uscito il suo nuovo album “Io della musica non ci ho capito niente”.

Alle 22 sul palco la alessandrina Elasi, nome d’arte di Elisa Massara, cantautrice, produttrice e dj dalla formazione musicale molto variegata: ha studiato chitarra classica al conservatorio, per poi approfondire la produzione elettronica tra Los Angeles e l’Europa. Fin dagli esordi ha mostrato un’identità sonora fuori dagli schemi, fondendo elementi elettronici con sonorità provenienti da culture diverse, grazie alle collaborazioni con musicisti di tutto il mondo. Uno stile senza confini tra elettronica, pop e world music, un viaggio attraverso ritmi e suggestioni globali. Porta sul palco un live stratificato in cui strumenti tradizionali, sintetizzatori e atmosfere immersive si intrecciano.

Dal debutto con l’ep “Campi Elasi” del 2020 fino all’album d’esordio “Elasir”, uscito a inizio anno, Elasi ha sempre esplorato sonorità ibride. Ha spaziato dal clubbing all’elettronica, contaminata da strumenti e ritmi di culture lontane. Ha calcato palchi internazionali come Eurosonic, Sziget in Ungheria, Bolier Room a Milano, e il San Marino Song Contest 2025. Tra i suoi brani più noti “Valanghe”, “Musica Especial”, e “Lorella”, inno alla libertà e al fascino di chi vive sopra le righe, tra elettronica e visioni cinematografiche. L’album “Elasir” contiene nove tracce sospese tra universi onirici e realtà variopinte chefondono ritmi e tessuti elettronici a suoni ricercati in terre e culture lontane. Un nuovo tappeto volante che viaggia tra danze ipnotiche, sogni inspiegabili e club in giro per il mondo.

Biglietti: € 17,25, prevendita on line su https://dice.fm/event/q26gbx-aitho-presents-elasi-giulia-mei-23rd-dec-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets?lng=it Info al numero 0958168912, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Elasi Giulia Mei

Prezzo: 17.00

Link: https://dice.fm/event/q26gbx-aitho-presents-elasi-giulia-mei-23rd-dec-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets?lng=it

