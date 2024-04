Nuovo atto intimidatorio nei confronti dell’assessore alla Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti. Per la quarta volta qualcuno ha rotto un vetro dell’auto parcheggiata sotto la propria abitazione, senza sottrarre nulla dall’abitacolo. L’assessore Forzinetti ha presentato formale denuncia alle forze dell’ordine. Poco più di un anno fa una corona funebre era stata trovata davanti agli uffici dell’agenzia di assicurazione gestita dall’assessore in piazza Sturzo.

La solidarietà della Dc

“Si tratta di gesti vili e spregevoli che non intimidiranno chi, come il nostro Giuliano, opera ogni giorno con professionalità, passione e lealtà per il bene della cittadinanza – dichiara Giorgio Cipolla, segretario cittadino della Democrazia Cristiana a Palermo -. La Dc esprime profondo sdegno per quanto accaduto e manifesta solidarietà e rinnovata stima per l’assessore Forzinetti che con determinazione porta avanti il suo impegno sul campo, garantendo il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di legge a tutela della collettività”.

Chi è Giuliano Forzinetti

Giuliano Forzinetti, 30 anni, assessore democristiano alle Attività produttive, sposato da poco più di due anni con la figlia del presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco, è stato vicepresidente di Confindustria giovani da imprenditore nel settore assicurativo e edile. Consigliere dell’Ottava circoscrizione per dieci anni con l’Udc, ha studiato al Don Bosco come il leader del partito in Sicilia, Totò Cuffaro.

L’intimidazione al direttore di BlogSicilia

Nelle scorse settimane episodi di intimidazione hanno coinvolto il direttore responsabile di BlogSicilia, Manlio Viola. Presa di mira la sua auto, una Alfa Romeo Giulietta rossa. Tre danneggiamenti in 50 giorni, tutti in pieno giorno e tutti solo quando la vettura è parcheggiata di fronte la redazione di BlogSicilia. Mai, invece, quando si trova anche poco distante dalla redazione. Alcuni strani episodi accaduti dal 12 febbraio al 4 aprile scorso in via Castellana bandiera. “All’inizio ho pensato ad un atto di vandalismo come purtroppo tanti ne raccontiamo ogni giorno o ad un tentativo di furto – racconta Manlio Viola – anche se le modalità mi sono subito apparse alquanto strane. Poi le forature hanno iniziato ad allarmarmi. Quella manciata di viti gettate proprio dietro le due ruote sembravano un gesto intenzionale. Ora il terzo episodio in 50 giorni diventa abbastanza inquietante”.