Un milione di euro per mettere in sicurezza le piste ciclabili dell’Isola. Lo ha deciso il governo Musumeci – su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone – che, a breve, pubblicherà un bando per consentire ai Comuni la sistemazione di ciclovie.

Nei mesi scorsi, con un altro analogo provvedimento, erano stati finanziati dodici cantieri. La decisione si inserisce nella scelta strategica della Regione di rendere fruibili i vari percorsi per gli amanti della bicicletta e dell’ambiente.

Stanziati, inoltre, 3,4 milioni di euro, per la messa in sicurezza delle strade provinciali che uniscono Troina e Gagliano Castelferrato, nell’Ennese, con lo svincolo autostradale ‘Agira’ sull’autostrada Catania-Palermo.

Su proposta dell’assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera, la giunta ha dato parere favorevole alle declaratorie per i danni causati dai ‘venti impetuosi’ che si sono abbattuti, nella prima metà del mese di aprile, in alcuni Comuni delle province di Messina, Catania, Ragusa e Caltanissetta. Le delibere verranno adesso inviate al ministero per le Politiche agricole e forestali per il riconoscimento dello stato di calamità, che prevede sia un parziale risarcimento del danno, sia sgravi fiscali e contributivi.