“A nome mio personale e di tutta la comunità di Forza Italia in Sicilia, non posso che esprimere il più affettuoso e caloroso “bentornato” a Giuseppe Castiglione, che ha aderito al nostro gruppo parlamentare alla Camera, tornando lì dove aveva già vissuto un pezzo importante della sua storia politica e parlamentare”. Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia.

L’addio di Castiglione ad Azione

“Sono certo che la sua passione, unita alla grande competenza ed esperienza di parlamentare e amministratore pubblico, daranno un significativo contributo al lavoro istituzionale di Forza Italia a tutti i livelli, per dare voce e rappresentanza alle nostre idee e alle istanze della nostra regione. L’adesione dell’onorevole Castiglione e anche l’ulteriore conferma del fatto che Forza Italia, in tutto il paese e anche in Sicilia è la casa naturale di tutti i moderati e liberali che si riconoscono nei valori e nell’azione del Partito Popolare Europeo”. Castiglione aveva aderito prima ad Azione.

Il bentornato di Tajani a Castiglione

“Bentornato a Giuseppe Castiglione che rientra nella famiglia politica dei popolari europei. Darà un grande contributo a @forza_italia anche in vista delle prossime elezioni europee”. Lo scrive su X il leader di Fi Antonio Tajani. “Dopo un confronto con l’onorevole Giuseppe Castiglione abbiamo preso atto delle insanabili divergenze politiche, in particolare relativamente ai rapporti con Cuffaro e il suo gruppo in Sicilia. Auguriamo a Giuseppe di trovare una collocazione più consona per ciò che concerne i suoi valori e i suoi progetti politici”, aveva scritto il partito Azione dopo il suo addio. Castiglione aveva già aderito a Forza Italia nel 2000 e nel 2001 era stato rieletto all’Ars nella lista del partito di Silvio Berlusconi con 18.087 voti, il più votato in Sicilia. Viene nominato vicepresidente della Regione Siciliana e Assessore Regionale all’Agricoltura nella I Giunta Cuffaro, fino al 2004.