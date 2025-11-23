Ci sarà anche il presidente M5S Giuseppe Conte alle 11,30 alla Cala, a Palermo, al sit-in delle opposizioni al governo Schifani che si terrà davanti al murale dei giudici Falcone e Borsellino per dire basta agli scandali che stanno travolgendo la Sicilia. Al sit-in prenderanno parte oltre alle opposizioni all’Ars anche forze politiche non rappresentate a Sala d’Ercole e rappresentanti della società civile.

Manifestazione a supporto della mozione di sfiducia

Si tratta di un manifestazione indetta insieme alla scelta di presentare una mozione di sfiducia all’Ars che punta alla decadenza del governo ed allo scioglimento dell’assemblea regionale siciliana ma con poche possibilità di riuscita potendo contare solo su 23 voti delle stesse forze di opposizione e forse sui tre voti del gruppo di Sud Chiama Nord a fronte dell’esigenza di recuperarne almeno 36 per poter essere accolta.

L’appello alla piazza

“Portiamo in piazza la mozione di sfiducia al presidente della Regione che stiamo facendo in Parlamento e cambiamo una volta e per tutte la Sicilia. I siciliani dicano basta a questa politica che pensa solo ai propri interessi mentre la Sicilia muore travolta dagli scandali e dall’inefficienza del governo” a detto il coordinatore dei 5 stelle in Sicilia Nuccio Di Paola nei giorni scorsi indicendo la manifestazione e lanciando un appello ai siciliani a scendere in piazza assieme alle forze alternative al centrodestra, anche quelle non rappresentate all’Ars.

“La Sicilia – dice Di Paola – merita ben altro di un governo inefficace e inefficiente, dei soliti scandali, delle vecchie trame di potere e di un sistema marcio fatto di corruzione, clientelismo e impunità. Facciamoci sentire. Facciamolo insieme. Perché la Sicilia cambia solo se ci mettiamo la faccia”.

La polemica sulla mozione

Ma la mozione di sfiducia nel frattempo è stata al centro di più polemiche. Una contro l’paltra opposizione, quella di Sud Chiama Nord, con Cateno de Luca che l’ha tacciata di essere sono demagogia non avendo possibilità di scelta, l’altra con una risposta del Presidente della regione che ha sottolineato come la mozione stessa presentata alla stampa non fosse ancora stata depositata all’Ars per poi mostrarsi estremamente sereno e concludere che il suo pensiero politico lo dirà in aula al momento opportuno.

“Schifani continui pure a rimanere sereno fino a quando ci vedremo in aula, dal momento che con la discussione della mozione di sfiducia sarà costretto a tornare a Sala d’Ercole” avevano risposto in una nota congiuta i rappresentanti dei gruppi di opposizione all’Ars Michele Catanzaro (Pd) Antonio De Luca (M5S) e Ismaele La Vardera (Controcorrente).

Conte nel pomeriggio ad un’altra manifestazione

Non solo manifestazione di piazza. Alle 16 di oggi, Giuseppe Conte parteciperà al teatro al Massimo all’evento “Politica e malaffare: l’unica separazione utile ai cittadini” organizzato da ANTIMAFIADuemila con la collaborazione del M5S.