Giovedì 24 luglio alle ore 17:30, presso lo Spazio Cultura Libreria Macaione n.102, Palermo, si terrà la presentazione di “La tinta della vita è verde”, un libro che va oltre la dimensione letteraria per diventare un autentico inno alla vita, alla forza interiore e alla bellezza che risiede nelle diversità.





Scritto e prodotto dal giovane autore Giuseppe Cusimano, un ragazzo di ventisei anni, autistico e attivo su numerosi fronti sociali e sostenitore dell’associazione Il Sottomarino Asd. Il volume è il risultato di una mente brillante e sensibile, che ha trasformato sfide in parole, emozioni in pagine, diversità in ricchezza e bellezza.

L’incontro si propone come un momento di scambio profondo, crescita condivisa e scoperta, in cui si celebra una cultura capace di riconoscere e valorizzare il talento che nasce da percorsi alternativi, autentici e straordinari.



Luogo: Spazio Cultura Libreria Macaione, Via Marchese di Villabianca, 102, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:30

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.