Sabato il via con Massimo Corvo

A Palermo una grande novità legata al mondo della produzione cinematografica: sabato 18 marzo, infatti, verrà inaugurata nel Capoluogo siciliano la prima casa di produzione di doppiaggio siciliana. Un progetto ambizioso che vedrà la partecipazione dell’ospite speciale Massimo Corvo, supervisore artistico del progetto ideato dall’imprenditore palermitano Giuseppe Paternò. Corvo è la voce che ha doppiato attori del calibro di Sylvester Stallone, Vin Diesel, ha dato la voce a La Bella e la Bestia ed ha lavorato per decine di altri film famosi.

L’idea di Paternò di aprire la casa di produzione di doppiaggio

“In Sicilia, ad oggi, esistono soltanto scuole di doppiaggio ma non ci sono case di produzione in cui doppiare film, audio libri e altro ancora”, da qui l’idea di Paternò di aprire la casa di produzione di doppiaggio a Palermo un anno fa che ora, dopo alcuni lavori di sistemazione, sarà ufficialmente inaugurata. Una grande novità per il mondo cinematografico siciliano che potrà avvalersi di questo progetto come punto di riferimento all’interno del panorama regionale. La Sicilia, infatti, è una terra dove sono girati moltissimi film e molte case di produzione scelgono l’isola come base per girare le loro pellicole. Tanti sono inoltre gli attori siciliani attivi nel mondo del cinema, Questi è stato uno dei motivi che ha spinto Paternò a creare questa casa di produzione di doppiaggio, con l’obiettivo di far conoscere la sua impresa non solo a livello regionale ma anche nazionale e internazionale.

La Scuola Cinema Sud a Palermo

Paternò è nel mondo del doppiaggio cinematografico da parecchi anni, avendo aperto la Scuola Cinema Sud nel 2010. Negli ultimi tre anni, ha instaurato un’amicizia con Massimo Corvo che lo ha spinto ad aprire questa casa di produzione di doppiaggio. “Ipotizziamo – dice Paternò – che Ficarra e Picone o Salvo Lipari e altri attori siciliani che hanno bisogno di fare un auto doppiaggio di scene magari venute male e devono andare a Roma per riprendere soltanto una singola parola francese elettorale tanto vale che rimangono in Sicilia”. Alla casa di produzione è stato già commissionato un lavoro di doppiaggio di audio guide per un museo siciliano in cui le voci dei doppiatori interpreteranno dei personaggi famosi siciliani.

Un punto di riferimento per le produzioni siciliane

“Con questa nuova realtà, tutte le case di produzione cinematografica siciliane potranno contare su una nuova opzione presente sul territorio”, dice Paternò. Inoltre, i migliori studenti della scuola di doppiaggio palermitana che gestisce l’imprenditore potranno avere la possibilità di lavorare nella prima casa di produzione di doppiaggio siciliana. Un’opportunità già sfruttata da Marcella Parito che, grazie a Scuola Cinema Sud e a Massimo Corvo, ha avuto il suo primo ruolo di doppiaggio in una serie tv Disney.