La nomina

L’assessore regionale Scarpinato entra nel Comitato per la promozione del turismo. “È con orgoglio e soddisfazione che da oggi entro a far parte del Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia”. Fa sapere in una nota l’assessore della squadra di Renato Schifani.

Il vertice per per il piano di promozione 2022

“Un ruolo importante che mi carica di responsabilità e attenzione verso un settore sempre più preponderante per l’economia della Sicilia e dell’Italia, volano per lo sviluppo del territorio e di settori importanti ad esso connessi come le infrastrutture e i beni culturali”. Queste le parole dell’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato, nominato all’unanimità durante la Commissione politiche per il turismo. Il vertice si è tenuto in videoconferenza per discutere lo schema di Accordo di Programma, Ministero del Turismo – Regioni, per il piano di promozione 2022.

Film, documentari e cortometraggi, arrivano i fondi dalla Regione

Arriva il via libera dalla Regione per dare una mano alle produzioni cinematografiche e audiovisive, cofinanziando altri 18 progetti e completando il piano degli investimenti relativo all’anno 2022.

In tutto fondi per 10,8 milioni

Tramite Sicilia Film Commission, la Regione così cofinanzia la produzione di ulteriori diciotto progetti cinematografici e audiovisivi. Sono state completate, infatti, le valutazioni delle proposte presentate nella seconda finestra del bando 2022, chiusa a fine settembre. Le produzioni ammesse al contributo si aggiungono alle diciannove già cofinanziate nella prima finestra, completando così il piano d’investimenti regionale che quest’anno ha una dotazione finanziaria complessiva di 10,8 milioni di euro.

Cosa sta finanziando la Regione

A essere stati ammessi al cofinanziamento, in questa seconda tornata, sono sette lungometraggi, dieci documentari e un cortometraggio. L’obiettivo della Regione è promuovere e valorizzare l’immagine del territorio, rafforzare e qualificare le imprese locali e favorire la crescita professionale degli operatori del settore. Le produzioni dovranno essere realizzate in Sicilia, con maestranze tecniche e artistiche locali e dovranno spendere nell’Isola importi pari ad almeno il 150 per cento del contributo ricevuto.

I titoli delle opere finanziate

In dettaglio, tra i film di produzione cinematografica/televisiva e serie tv sono stati ammessi al cofinanziamento sette progetti: “Per bene”, “L’arte della gioia”, “L’acqua fresca”, “Una madre”, “Lo scuru”, “La consatina del Pupo”, “Lotte italian”. Tra i documentari e serie tv documentarie, queste le dieci produzioni valutate positivamente: “Gli anni del disonore”, “Bosco grande”, “Viaggio in Sicilia”, “Senza respiro”, “Ulisse in Sicilia”, “Noto – come la fenice risorta dalle ceneri”, “Abyss clean up – il film”, “Tradizione e innovazione Sicilia”, “È giunta l’ora”, “Sciatunostru”. Infine, il cortometraggio ammesso al finanziamento è “La comunione di mio cugino”.

“Sicilia attrattiva per le grandi produzioni internazionali”

“Bene il cofinanziamento a 18 progetti cinematografici e audiovisivi, dobbiamo continuare su questa strada e rendere la Sicilia attrattiva per le grandi produzioni internazionali – sottolinea il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – Puntiamo a incentivare l’industria del cinema realizzando veri e propri set che possano esaltare il nostro patrimonio culturale e architettonico, al contempo riuscendo ad offrire centinaia di posti di lavoro”. “Attraverso questo provvedimento – aggiunge l’assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo Francesco Paolo Scarpinato – contiamo di ottenere un’immediata ricaduta economica, un significativo risvolto occupazionale e una sempre maggiore valorizzazione e promozione del territorio”