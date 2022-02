Un set a cielo aperto

Palermo come un set a cielo aperto. Oltre ai disagi provocati dalle interruzioni di ponti, tappi e buche, anche i set cinematografici contribuiranno alla chiusura di alcune strade del Capoluogo. Febbraio e marzo saranno caratterizzati da numerosi set per le strade di Palermo.

A Palermo si gira Spaccaossa

Sono già iniziate le riprese di Spaccaossa, il primo film di Vincenzo Pirrotta, prodotto dalla Tramp limited e ispirato ai fatti di cronaca che hanno condotto a 33 condanne per incidenti fasulli, fratture vere e truffe reali alle assicurazioni. Protagonisti della pellicola sono Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Filippo Luna, Luigi Lo Cascio, Giovanni Calcagno e altri attori siciliani.

Continuano le riprese della fiction Mediaset

A Palermo si torna a girare anche Viola come il mare, prodotta da Lux Vide per Canale 5 con Can Yaman, l’attore turco che recita con Francesca Chillemi. La fiction traspone per il piccolo schermo il romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini.

Telecamere anche per La ragazza di Corleone

Mediaset gira anche La ragazza di Corleone, dopo il casting dei giorni scorsi per reclutare comparse tra i 18 e i 75 anni dai tratti tipicamente siciliani. La ragazza di Corleone sarà Rosa Diletta Rossi. La fiction nei giorni scorsi è stata oggetto di polemiche da parte dell’amministrazione comunale di Corleone.

A Palermo anche Sergio Caspellitto e Ficarre e Picone

Ma a Palermo cominceranno anche le riprese della serie Il generale Dalla Chiesa con Sergio Castellitto che, dopo Moro e Chinnici, si calerà in un altro personaggio complesso, a quarant’anni dalla strage di via Carini, indagando questa volta soprattutto sulla figura privata del generale, quella di padre di famiglia, marito, compagno e uomo, immerso in una realtà pericolosa. Tenetevi alla larga da via Cavour, zona prefettura, villa Pajno e la caserma dei carabinieri di corso Vittorio Emanuele, luoghi- simbolo che saranno utilizzati per alcune scene. E Ficarra e Picone ricominciano con Incastrati 2. Sono infatti in arrivo anche le riprese del nuovo film di Roberto Andò, La stranezza, con interpreti Toni Servillo, Ficarra & Picone, Luigi Lo Cascio.