Dal 14 al 24 novembre previste altre riprese

Palermo torna a diventare un set a cielo aperto con la serie tv “I leoni di Sicilia” che farà i suoi nuovi ciak nella zona del quartiere Santa Rosalia. Da domani, lunedì 14 novembre, e sino al prossimo 24 novembre sarà off limits Largo Niccolò Longobardi. Non si potrà sostare in questo ampio slargo, che si affaccia su via Cappuccini, perché sono previste le riprese di diverse scene.

Da quando in vigore

Per l’esattezza il divieto scatterà a partire dalle ore 20 del 14 novembre e rimarrà in vigore sino allo stesso orario del successivo 24 novembre. Il Comune di Palermo ha rilasciato la propria autorizzazione a prevedere i divieti di sosta con rimozione coatta. A richiedere l’istanza la società Lotus Production srl per “esigenze logistiche legate alle riprese della serie tv”. “L’amministrazione comunale, attraverso la Film Commission e gli uffici e settori ad essa collegati – si legge nell’ordinanza di istituzione del divieto -, ha disposto che, durante il periodo in cui si effettueranno le riprese, la produzione venga facilitata nella logistica, negli spostamenti, nonché quanto occorra per il regolare svolgimento delle riprese video”.

I primi ciak a Roma

“I Leoni di Sicilia” è la nuova serie originale italiana di Disney+, tratta dall’omonimo best seller di Stefania Auci. Le riprese sono iniziate nelle settimane scorse a Roma e in parte, per l’appunto, si svolgono anche in Sicilia. Sul set Miriam Leone e Michele Riondino, con la regia di Paolo Genovese.

Otto episodi

La serie sarà in 8 episodi. Nel cast ci sono Miriam Leone, nel ruolo di Giulia Portalupi, e Michele Riondino, nel ruolo di Vincenzo Florio, ma anche Donatella Finocchiaro, che interpreta Giuseppina, Vinicio Marchioni (Paolo Florio), Eduardo Scarpetta (Ignazio Florio, figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia, Ester Pantano (Giuseppina giovane) e Adele Cammarata (Giovanna D’Ondes).

La trama

I Leoni di Sicilia è un best seller scritto da Stefania Auci. Narra un’epopea di amore, famiglia, successe, guerre e rivoluzioni. Si svolge nella Sicilia dell’Ottocento, fino all’Unità d’Italia del 1861 e racconta le vicende dei Florio. Gli episodi della serie ispirata al romanzo si concentrano sui fratelli Paolo e Ignazio, due piccoli commercianti di spezie che fuggono da una Calabria ancorata al passato, in cerca di riscatto sociale. Arrivati in Sicilia, si costruiscono un futuro a partire da una bottega malmessa, danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, trasforma in un impero grazie a idee rivoluzionarie.