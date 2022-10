la gioia della comunità marinara del borgo

Sarà presente anche Aspra, con le prue latine, le barche storiche gestite dalla Comunità marinara Aspra nella serie tv “I leoni di Sicilia” con la regia di Paolo Genovese e gli attori Miriam Leone e Michele Riondino.

Tre barche storiche di Aspra a Cefalù sul set

A comunicarlo Mimmo Aiello presidente della Comunità marinara che riferisce di un contratto con la Lotus Production che prevede che tre barche storiche partiranno alla volta di Cefalù dove sarà allestito il set della serie, assieme ad altre barche siciliane.

Promuovere le antiche tradizioni e il turismo sostenibile

“Grazie a questo progetto le nostre prue latine sono rinate – spiega Aiello – per continuare a promuovere le antiche tradizioni e lo sviluppo di un turismo sostenibile, la conoscenza e diffusione del nostro territorio. Siamo orgogliosi di esserci a fare conoscere la nostra realtà ed il borgo marinaro di Aspra”.

L’impegno della comunità marinara

L’amministrazione comunale di Bagheria con in testa il sindaco Filippo Maria Tripoli si congratulano con la comunità marinara e ringraziano per quanto fanno per la promozione del territorio.

Ispirata all’omonimo romanzo di Stefania Auci sulle vicende della famiglia Florio, la fiction è prodotta dalla Compagnia Leone Cinematografica e Lotus Production.

L’attesa serie tv

Le riprese, iniziate nel mese di luglio a Roma, si svolgono anche in Sicilia.

La serie sarà in 8 episodi. Nel cast ci sono Miriam Leone, nel ruolo di Giulia Portalupi e Michele Riondino, nel ruolo di Vincenzo Florio, ma anche Donatella Finocchiaro, che interpreta Giuseppina, Vinicio Marchioni (Paolo Florio), Eduardo Scarpetta (Ignazio Florio, figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia, Ester Pantano (Giuseppina giovane) e Adele Cammarata (Giovanna D’Ondes).

La trama

I Leoni di Sicilia è un best seller scritto da Stefania Auci. Narra un’epopea di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni. Si svolge nella Sicilia dell’Ottocento, fino all’Unità d’Italia del 1861 e racconta le vicende dei Florio. Gli episodi della serie ispirata al romanzo si concentrano sui fratelli Paolo e Ignazio, due piccoli commercianti di spezie che fuggono da una Calabria ancorata al passato, in cerca di riscatto sociale.

Arrivati in Sicilia, si costruiscono un futuro: a partire da una bottega malmessa, danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, trasforma in un impero grazie a idee rivoluzionarie. A travolgere la vita di Vincenzo e di tutta la famiglia, però, è l’arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le regole rigide della società del tempo.