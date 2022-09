Si cercano uomini e donne tra i 18 e i 75 anni

Proseguono i casting per la nuova serie tv “I leoni di Sicilia”, la serie di Paolo Genovese, tratta dall’omonimo best seller di Stefania Auci, che racconterà in 8 episodi, su Disney+, la saga dei Florio, nella Sicilia dell’Ottocento.

Per completare la squadra la produzione (Lotus Production, società di Leone Film Group) è, infatti, al momento alla ricerca di comparse, uomini e donne tra i 18 e i 75 anni, residenti a Palermo e Cefalù.

Come candidarsi

Dopo la prima giornata di selezione, che si è svolta oggi a Cefalù dalle 15.00 alle 19.00 presso la scuola Elementare “N.Botta”, i provini proseguiranno domani martedì 20 settembre e mercoledì 21 settembre dalle 11.00 alle 18.00 a Palermo presso i Cantieri Culturali della Zisa (Bottega 4).

Per candidarsi è preferibile non avere piercing, tatuaggi in parti del corpo visibili, rasature e doppi tagli o tagli di capelli eccessivamente corti, dal momento che si tratta di una produzione in costume d’epoca, ambientata a cavallo tra il XIX e il XX secolo. I capelli, infine, dovranno essere di colore naturale.

Chiunque fosse interessato a partecipare potrà presentarsi direttamente nei giorni e negli orari precedentemente indicati e portare con sé una fotocopia della carta d’identità, del codice fiscale e il codice Iban.

Non saranno ammesse candidature di minori, anche se accompagnati.