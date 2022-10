Ha sempre detto di amare il mare e vista la bella giornata non poteva di certo resistere a fare un tuffo. La splendida Miriam Leone, a Palermo per girare la fiction “I Leoni di Sicilia“, si è concessa un pò di relax ad Isola delle Femmine, dove in compagnia del marito ha approfittato delle temperature estive per farsi un bel bagno. Tutto postato sui social, dove dimostra tutta la felicità dell’ex Miss Italia.

Le riprese de “I Leoni di Sicilia”

Le riprese per “I Leoni di Sicilia”, la nuova serie originale italiana di Disney+, tratta dall’omonimo best seller di Stefania Auci, dopo l’avvio a Roma, si sono spostate in Sicilia, con la regia di Paolo Genovese. La serie sarà in 8 episodi. Nel cast ci sono, oltre a Miriam Leone, nel ruolo di Giulia Portalupi e Michele Riondino, nel ruolo di Vincenzo Florio, ma anche Donatella Finocchiaro, che interpreta Giuseppina, Vinicio Marchioni (Paolo Florio), Eduardo Scarpetta (Ignazio Florio, figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia, Ester Pantano (Giuseppina giovane) e Adele Cammarata (Giovanna D’Ondes).

Sugli account social ufficiali di Disney+, ma anche su quelli degli attori, sono state condivise alcune immagini dal set, che mostrano le prime riprese in corso. Miriam Leone ha pubblicato un selfie con vestiti e trucco di scena, insieme a Paolo Genovese e all’attore Michele Riondino. Lo stesso regista ha pubblicato una foto insieme ai due protagonisti, in un momento di pausa tra un ciak e l’altro.

La trama

I Leoni di Sicilia è un best seller scritto da Stefania Auci. Narra un’epopea di amore, famiglia, successe, guerre e rivoluzioni. Si svolge nella Sicilia dell’Ottocento, fino all’Unità d’Italia del 1861 e racconta le vicende dei Florio. Gli episodi della serie ispirata al romanzo si concentrano sui fratelli Paolo e Ignazio, due piccoli commercianti di spezie che fuggono da una Calabria ancorata al passato, in cerca di riscatto sociale.

Arrivati in Sicilia, si costruiscono un futuro: a partire da una bottega malmessa, danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, trasforma in un impero grazie a idee rivoluzionarie. A travolgere la vita di Vincenzo e di tutta la famiglia, però, è l’arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le regole rigide della società del tempo.