E’ l’anticiclone denominato Scipione a dominare e dettare le condizioni meteo dei prossimi giorni sull’Italia, e sulla Sicilia in particolare. Il caldo è tornato e durante il giorno la fa da padrone anche se le temperature notturne scendono ai livelli stagionali.

Le giornate scorrono soleggiate e calde al di sopra della media del periodo. Il Sud e la sicilia sono protetti dalle piogge passeggere che potranno colpire, sporadicamente, il Nord del paese abbassando le temperature anche se si tratterà di episodi passeggeri. Il sito iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Ecco cosa accadrò giorno pere giorno e area per area del Paese

LUNEDI’ 24 OTTOBRE

Nord: Il Nordovest e le Alpi sono interessati da un flusso umido per cui saranno le zone dove saranno attese piogge. Sole e clima caldo altrove.

Centro: Lunedì con dominio dell’alta pressione per cui a parte qualche nube in più su Toscana, Umbria e Lazio, per il resto il cielo sarà sereno.

Sud: Con l’anticiclone Scipione avremo un’altra giornata ampiamente soleggiata e con un clima anche estivo su gran parte delle località.

MARTEDI’ 25 OTTOBRE

Nord: Cielo in gran parte coperto e anche nebbioso in Piemonte. Ultimi rovesci, anche temporaleschi, sul Friuli-Venezia-Giulia. Clima mite.

Centro: A parte qualche nube in più su Toscana, Lazio e Sardegna, per il resto il cielo si presenterà sereno. Clima a tratti molto caldo.

Sud: Ancora una volta la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima decisamente caldo su tutte le regioni. Venti deboli.

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE

Nord: Anticiclone Scipione superstar. Al mattino tornano le nebbie in pianura, anche fitte, ma in un contesto di cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Scipione sempre più potente sulle nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso.

Sud: L’anticiclone Scipione domina indisturbato di conseguenza si trascorrerà un’altra giornata ampiamente soleggiata e con un clima estivo.