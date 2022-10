Notti tropicali e escursioni termiche senza precedenti con improvvisi ribassi e repentini rialzi delle temperature. E’ la situazione che vivrà tutto il paese forse fino a novembre inoltrato.

Escursione termica

Prime notti tropicali previste a Genova e Cagliari a fronte di minime all’alba di 16 gradi a Torino, Milano e Trieste. Questo quanto emerge dall’analisi di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it.

Per notti tropicali si indicano in climatologia i periodi notturni con temperature minime superiori ai 20 gradi. Un caldo, dice Sanò, che continuerà fino alla fine del mese e probabilmente anche per il Ponte di Ognissanti con la terza Ottobrata portata dall’Anticiclone Scipione l’Africano.

Caldo fino a metà novembre a Sud

E non si escludono temperature superiori alle medie del periodo, anche fino a metà novembre, in particolare al Centro-Sud, proiezione questa, però, da confermare. Il rovescio della medaglia, sottolinea Sanò, è che anche a causa del caldo accumulato, intense piogge stanno interessando le Alpi e localmente la Pianura Padana e la Liguria.

L’Anticiclone protegge infatti saldamente il Sud, il Centro versante adriatico e lascia indifeso il resto del territorio italiano ma da martedì tornerà prepotente ovunque, con la terza Ottobrata fino alla fine del mese ed oltre. Ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

DOMENICA 23 OTTOBRE

Nord: Scipione in ulteriore rinforzo soltanto al Nordest dove ci sarà il bel tempo e un clima caldo, piogge diffuse invece al Nordovest.

Centro: Domenica, l’anticiclone africano Scipione infiamma le nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con sole e un clima estivo.

Sud: Domenica con l’anticiclone africano Scipione. La giornata sarà contraddistinta da condizioni di cielo sereno e un clima molto caldo.

LUNEDI’ 24 OTTOBRE

Nord: Il Nordovest e le Alpi sono interessati da un flusso umido per cui saranno le zone dove saranno attese piogge. Sole e clima caldo altrove.

Centro: Lunedì con dominio dell’alta pressione per cui a parte qualche nube in più su Toscana, Umbria e Lazio, per il resto il cielo sarà sereno.

Sud: Con l’anticiclone Scipione avremo un’altra giornata ampiamente soleggiata e con un clima anche estivo su gran parte delle località.

MARTEDI’ 25 OTTOBRE

Nord: Giornata con cielo più coperto al Nordovest, irregolarmente nuvoloso altrove. Possibili piogge anche sul Friuli-Venezia-Giulia.

Centro: A parte qualche nube in più su Toscana, Umbria e Marche, per il resto il cielo si presenterà sereno. Clima a tratti molto caldo.

Sud: Ancora una volta la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un clima decisamente caldo su tutte le regioni. Venti deboli.