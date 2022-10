La pioggia si allontana anche se le temperature sono scese e resteranno più basse rispetto ai giorni scorsi. Le previsioni del tempo per la settimana che va ad iniziare parlano di escursioni termiche rilevanti. Caldo durante il giorno grazie al solo che tornerà a mostrarsi dopo giornate di forte instabilità e tempo coperto. Sera, notte e alba, però, saranno più fredde e si avvertirà la sensibile differenza di temperatura. Sulla Sicilia residui piovaschi locali ma stop alle burrasche dei giorni scorsi.

DOMENICA 16 OTTOBRE

Nord: Il tempo tende a stabilizzarsi grazie al rinforzo di un campo di alta pressione; il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso

LUNEDI’ 17 OTTOBRE

Nord: Ecco arrivare la seconda ottobrata; nebbia sulle pianure, poco nuvoloso invece sul resto dei settori. Clima mite durante il giorno.

Centro: Ecco arrivare la seconda ottobrata; ampio soleggiamento su tutte le regioni. Le temperature sono previste in generale aumento.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso

MARTEDI’ 18 OTTOBRE

Nord: Il tempo risulta stabile e soleggiato su tutte le regioni; da segnalare la possibilità di nebbie mattutine sulle zone di pianura.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso