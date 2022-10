Per domenica 16 ottobre, ancora variabilità nell’isola

La pressione aumenta e le condizioni meteo migliorano dopo gli ultimi fenomeni che potranno ancora insistere sulla Sicilia tirrenica in mattinata o al massimo nelle prime ore del pomeriggio. Poi migliora. Altrove più stabile e soleggiato salvo variabilità sul basso versante tirrenico. Temperature ancora stabili nei valori massimi, venti settentrionali moderati in attenuazione. Queste le previsioni per sabato 15 ottobre.

Temperature ancora stabili

Rimangono stabili le temperature in Sicilia. Il freddo, infatti, non vuole arrivare. Soprattutto per quanto riguarda le temperature massime. Previsti tra i 20 ed i 24 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 24 a Catania, 20 ad Enna, 24 a Messina, 24 a Palermo, 22 a Ragusa, 24 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dal mattino fino a sera, cielo a tratti coperto in pianura, piovaschi sui monti; sole lungo le coste. Temperature in aumento.

Centro: Pressione stabile. Cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni; temporali sull’alta Toscana, temperature stazionarie.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà all’insegna di un bel tempo prevalente.

Per domenica 16 ottobre, ancora variabilità nell’isola

L’alta pressione regala una fase stabile e soleggiata, da segnalare della variabilità in Sicilia e sui rilievi montuosi calabri ma con basso rischio di fenomeni. Calo termico nei valori minimi, massime in aumento. Ventilazione debole intorno Nord-Nord-Est.

Nord: In questa giornata il tempo tende a stabilizzarsi grazie al rinforzo di un campo di alta pressione; piovaschi sulle Alpi occidentali.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per lunedì 17 ottobre

Nord: Ecco arrivare la seconda ottobrata; nebbia sulle pianure, poco nuvoloso invece sul resto dei settori. Clima mite durante il giorno.

Centro: Ecco arrivare la seconda ottobrata; ampio soleggiamento su tutte le regioni. Le temperature sono previste in generale aumento.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.