Il Meteo in Sicilia, continua il maltempo, ancora temporali – LE PREVISIONI

Redazione di

14/10/2022

Il moto della circolazione depressionaria determina il prosieguo dell’instabilità atmosferica sulla Sicilia con acquazzoni o brevi temporali per la giornata di venerdì 14 ottobre.

Allerta gialla in Sicilia

Ancora allerta gialla in gran parte della Sicilia. Sette province (escluse il Ragusano e Siracusano) saranno interessate dall’allerta indicata nel bollettino 22286 della protezione civile.

Le precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Isole Eolie: “Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con residue isolate precipitazioni; ampie schiarite già nel corso della mattinata”.

Mari e venti

Mari: Molto mossi, il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio

Venti: Forti dai quadranti settentrionali, in attenuazione dalla serata.

Temperature ancora stabili

Nonostante il maltempo imperversi in Sicilia, le temperature rimangono stabili. Massime tra i 17 ed i 26 gradi. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 26 a Catania, 17 ad Enna, 22 a Messina, 24 a Palermo, 22 a Ragusa, 25 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Venerdì, pressione in ulteriore aumento su tutte le regioni; foschie mattutine in pianura, sole prevalente altrove. Piovaschi sulle Alpi.

Centro: Venerdì, pressione in ulteriore aumento su tutte le regioni nel corso di questa giornata; il sole sarà prevalente dal mattino fino a sera.

Resto del Sud: tanto sole altrove. Temperature in aumento.

Per sabato 15 ottobre

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. In serata nubi in nuovo aumento. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno mosso.

Nord: Dal mattino fino a sera, cielo a tratti coperto in pianura, piovaschi sui monti; sole lungo le coste. Temperature in aumento.

Centro: Pressione stabile. Cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni; temporali sull’alta Toscana, temperature stazionarie.

Resto del Sud: la giornata trascorrerà all’insegna di un bel tempo prevalente.

Per domenica 16 ottobre

Nord: In questa giornata il tempo tende a stabilizzarsi grazie al rinforzo di un campo di alta pressione; piovaschi sulle Alpi occidentali.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.