Salgono le temperature ed il sole continua ad essere protagonista in Sicilia per la giornata di sabato 22 ottobre. Al massimo velature. Clima a tratti estivo, sicuramente primaverile.

Ionio da poco mosso a mosso; basso Tirreno poco mosso.

Salgono ancora le temperature

Ancora in risalita le temperature, soprattutto nei valori massimi che oscilleranno tra i 18 ed i 26 gradi e quindi in molti casi ben oltre la media del periodo. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 26 a Catania, 18 ad Enna, 23 a Messina, 25 a Palermo, 22 a Ragusa, 24 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Perturbazione in transito con piogge soprattutto su Alpi, Prealpi e medio/alte pianure, migliorerà nel pomeriggio a partire da ovest.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo da poco a parzialmente nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio, decisamente più sereno altrove.

Resto del Sud: L’alta pressione domina per cui si trascorrerà un’altra giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso. Clima a tratti estivo su molte zone.

Per domenica 23 ottobre, massime ancora sopra la norma

Nubi basse al mattino lungo il litorale Tirrenico della Calabria e nord Sicilia, senza precipitazioni. Altrove il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso; qualche foschia nelle valli interne. Venti deboli, moderati settentrionali sullo Stretto, moderati meridionali sul Trapanese costiero. Temperature ancora ben al di sopra delle medie stagionali.

Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Scipione in ulteriore rinforzo soltanto al Nordest dove ci sarà il bel tempo e un clima caldo, piogge diffuse invece al Nordovest.

Centro: Domenica, l’anticiclone africano Scipione infiamma le nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con sole e un clima estivo.

Resto del Sud: Domenica con l’anticiclone africano Scipione. La giornata sarà contraddistinta da condizioni di cielo sereno e un clima molto caldo.

Per lunedì 24 ottobre

Nord: Il Nordovest e le Alpi sono interessati da un flusso umido per cui saranno le zone dove saranno attese piogge. Sole e clima caldo altrove.

Centro: Lunedì con dominio dell’alta pressione per cui a parte qualche nube in più su Toscana, Umbria e Lazio, per il resto il cielo sarà sereno.

Sud: Con l’anticiclone Scipione avremo un’altra giornata ampiamente soleggiata e con un clima anche estivo su gran parte delle località.