La cerimonia omaggio

L’aeronautica militare celebra la Vergine Lauretana all’aeroporto di Boccadifalco. Per commemorare la protettrice di tutti gli aeronautici, gli alunni dell’istituto comprensivo ‘Alberico Gentili‘ di Palermo hanno voluto onorare la Vergine intonando l’inno nazionale d’Italia. In occasione dei festeggiamenti della Madonna di Loreto i bambini delle classi quinte sezioni A,B,C e D della scuola primaria Pitrè, si sono esibiti per rendere omaggio alla Madonna “nera” presso l’aeroporto militare Boccadifalco.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata organizzata dal comandante pilota e primo dirigente Antonio Molinaro con l’ausilio del personale del 4° reparto volo della polizia di stato sezione Monreale. Presenti alla cerimonia anche il presidente dell’associazione arma aeronautica, Matteo Abbate, il vicario del Questore, Luca Vattani.

Le insegnanti presenti

Per la scuola Gentili erano presenti le insegnati Maria Cristina Corronca (referente alla legalità), Sandra Mineo, Giulia Bruno, Rosanna Ficarra, Valentina Spirio, Giusy Todaro e la responsabile di plesso, Leila Leonte.

Like this: Like Loading...