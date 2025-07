Un quintetto statunitense-italiano di prim’ordine suonerà venerdì 25 luglio alla Tenuta San Michele di Santa Venerina per la sesta stagione estiva open air“Jazz in vigna”, il jazz club all’aperto nel suggestivo scenario dei vigneti dell’azienda agrituristica etnea organizzato da Algos, l’associazione culturale che gestisce il Monk Jazz Club di Catania. Sul palco di “Jazz in vigna” arriva il quintetto formato dal vibrafonista Peter Schlamb, dal trombettista Hermon Mehari, dal pianista Alessandro Lanzoni, dal contrabbassista Luca Fattorini e dal batterista Zac Morrow.





Dino Rubino, direttore artistico di “Jazz in vigna” e del Monk Jazz Club: «Peter è uno dei vibrafonisti più quotati della attuale scena newyorkese. Arriverà dall’America con il suo ottimo trombettista, Harmon Mehari, americano di radici eritree – i due fanno cose eccezionali -, e il batterista Zack Morrow. Con loro i nostri Alessandro Lanzoni al piano e Luca Fattorini al contrabbasso».

Peter Schlamb e Hermon Mehari

Vibrafonista e pianista con sede a Kansas City (Missouri), Peter Schlamb è un musicista versatile e ricercato che mantiene un programma fitto di impegni esibendosi a livello locale, nazionale e internazionale. Schlamb ha trascorso diversi anni a New York dove ha frequentato e si è laureato in Jazz Performance alla New School University. E’ membro attivo di diversi ensemble tra cui Lost Wax, Logan Richardson’s Blues People e All Night Trio, è band leader inoltre di una varietà di suoi gruppi tra cui gli Electric Tinks.

Il trombettista Hermon Mehari è tra i talenti più interessanti emersi di recente nella scena jazz internazionale. Nato negli Stati Uniti da una famiglia eritrea, si è poi trasferito in Francia, dividendo oggi la sua attività tra Europa e America. La sua musica riflette un’identità eclettica e versatile, capace di fondere jazz, R&B e sonorità africane in un linguaggio coerente e personale. Vincitore di prestigiosi premi internazionali, ha collaborato con artisti come Bobby Watson, Logan Richardson e Ben Van Gelder.





Ogni appuntamento di “Jazz in vigna” sarà ricco di musica a partire dalle ore 19 con l’Aperi-Dj set a cura di Cuperose, il progetto del musicista e produttore Andrea Privitera, seguito alle 20.30 dal doppio concerto jazz: prima con gli artisti principali in programma sul palco centrale, immersi tra le vigne, e a seguire con gli studenti delle classi jazz del Conservatorio Bellini di Catania che rappresentano i nuovi talenti emergenti della scena jazzistica locale. Il 25 luglio suonerà il quintetto formato dal trombettista Francesco Bella, dal sassofonista Marco Bella, dal pianista Gabriele Santangelo, dal chitarrista Francesco Cerra e dal contrabbassista Ephiel Carbone.

Il successivo appuntamento di “Jazz in vigna” è in calendario per sabato 26 luglio con il progetto live “Morricone stories” del sassofonista romano Stefano Di Battista. Con lui Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al basso e Luigi Del Prete alla batteria.

Luogo: Tenuta San Michele, Via Zafferana, 13, SANTA VENERINA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Peter Schlamb Hermon Mehari

Prezzo: 27.00

Info:

Link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/peter-schlamb-5et

